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Google Pixel 6首波預購3顏色最搶手　Pro系列2款搶到缺貨

▲Pixel 6 系列即日起開始預購。（圖／Google提供）

▲Pixel 6 系列即日起開始預購。（圖／Google提供）

記者洪菱鞠／台北報導

Google年度旗艦手機Pixel 6、Pixel 6 Pro，20日凌晨於發表會正式亮相，最低售價18,990元起，最高規格賣29,990元，以旗艦機款來說，該系列定價不算太貴，20日開放預購後，線上通路預購踴躍，以Pixel 6 Pro賣最好，不僅有兩款規格在Google官網賣到缺貨，電商通路也在短短30分鐘內完售，顏色則以雲霧白、風暴黑、海沫色最受歡迎。

Google推出6.4吋Pixel 6、6.7吋Pixel 6 Pro兩款新機，皆具備128G、256G兩種規格，硬體規格方面，強調是首款搭載自家研發晶片系統Tensor的智慧型手機，提升AI人工智慧與機器學習等運算技術，更全面升級鏡頭系統及性能，在望遠鏡頭、感光元件等配備上更強大。兩款機型各3種顏色，Pixel 6主打海沫色、珊瑚粉、風暴黑，Pixel 6 Pro則有雲霧白、陽光黃、風暴黑可選擇。

Google Pixel 6系列新機預計10/28正式在台上市，即日起在官網與指定線上電商通路開始預購，包括Google商店、台灣大哥大門市、myfone購物、PChome線上購物、momo購物網與蝦皮購物等，皆已展開預購活動，其中，Pixel 6 Pro 128GB雲霧白、256 GB風暴黑兩款，在預購首日最熱銷，Google官網已經賣到「缺貨中」，在這波換機潮中反應其搶手程度。

Pixel 6 Pro（圖／翻攝自Google商店官網）

▲熱銷的Pixel 6 Pro以雲霧白、風暴黑兩色特別受歡迎。（圖／翻攝自Google商店官網）

PChome 24h購物也以Pixel 6 Pro 12G搭256G容量版本賣最好，短短30分鐘內就完售，另外，最受青睞的兩款顏色分別是Pixel 6 Pro雲霧白以及Pixel 6海沫色。蝦皮購物則是以Pixel 6預購數量最多，其中又以海沫色最搶手；Pixel 6 Pro 熱門色系首選是雲霧白。

目前開跑的預購活動中，PChome 24h購物開放預購至10/27晚上7點止，售完不補，其中推出「3C舊換金」活動，回收iPhone系列舊機，以iPhone 12 Pro Max 512G舊機為例，經檢測為最高回收等級，且符合活動資格者，將可獲得PChome禮券31,700、現金積點3,170點、活動加碼1,500 P幣，總價值高達36,370，再下單Pixel 6系列指定機型，相當於用0元就可入手體驗。10/28上午9點開賣全系列現貨。

momo購物網的預購時間同樣至10/27，期間更祭出三大好康優惠，包含下單預購搭配藍芽耳機組合價只要19,990元起；汰舊換新加碼送1500 momo幣，還有獨家登記抽市價7990元的飛利浦氣炸鍋。

蝦皮商城則於10/25前預購的話，刷卡最高回饋2,500元刷卡金，再搭配舊換新補助1,500元、數位五倍券加碼5,000元，以及Pixel buds A-Series限時加購現省2,290元，換算最高享38%回饋。

除了搶購話題新機，東森購物網推出限時3C直殺，特別精選小米、三星、ASUS、SONY等人氣手機，智慧手環、藍牙耳機穿戴裝置以及智慧音箱、行動電源、手機殼等周邊配件，於10/21～10/24期間下單，可享禮物卡最高10%回饋，分期滿額最高再享1500刷卡金，超取選擇7-ELEVEN送中杯冰美式，限量3,500組。

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