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Google Pixel 6、6 Pro 差在哪？　一張圖看懂省8000元

▲▼Pixel 6發佈。（圖／翻攝Google推特）

▲Pixel 6發佈。（圖／翻攝Google推特，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

Google年度旗艦手機Pixel 6，終於在今天（20日）凌晨發表會正式亮相，這是一款搭載自製 Tensor 晶片的 Pixel 手機，硬體規格相當高，台灣預計在28日正式上市，售價18990元起、6 Pro則是26990元，差了8000元。兩款差異性在哪？東森新媒體ETtoday幫您整理。

從晶片上來看，兩款共享相同Tensor效能，軟體功能也幾乎一樣。2款皆提供128、256GB儲存空間，RAM部分Pixel 6有8GB、6 Pro有12GB。

▲▼Pixel 6發佈。（圖／翻攝Google推特）

Pixel 6螢幕尺寸、解析度較小，刷新率僅有90Hz，Pixel 6 Pro 支援 LTPO 動態刷新率，最高可達120Hz、遊戲體驗更佳。

相機也是另一重大區別，Pixel 6 Pro多一顆潛望式長焦鏡頭，支援4倍光學變焦、20倍數位變焦，Pixel 6就只有7倍。Pixel 6 Pro前鏡頭也比較廣，能帶進更大的視野空間。

台灣將是 Google Pixel 6 首發國家，即日起開始預購，在28日正式上市。Pixel 6售價為18990元起、Pixel 6 Pro則是26990元。

▲▼Pixel6,pixel 6 Pro 比較。（圖／ETtoday製）

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