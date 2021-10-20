　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google Pixel 6正式亮相了　台灣售價曝光！即日起預購、下週上市

▲▼Pixel 6發佈。（圖／翻攝Google推特）

▲Pixel 6發佈。（圖／翻攝Google推特，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

Google年度旗艦手機Pixel 6，終於在今天（20日）凌晨發表會正式亮相，這是一款搭載自製 Tensor 晶片的 Pixel 手機，硬體規格相當高，台灣預計在28日正式上市，售價18990元起。

Google 本次一共揭曉兩款旗艦手機 Pixel 6、Pixel 6 Pro，都是採用三色背蓋設計，其中2款Pixel 6都採用Tensor晶片，Pixel 6 Pro 有提供 12GB RAM、Pixel 6 則僅有 8GB RAM。

Google自製的Tensor晶片集結AI、機器學習等技術，官方號稱CPU效能比S765G快80%、GPU 則有 370%。

▲▼Pixel 6發佈。（圖／翻攝Google推特）

相機部分，Pixel 6主鏡頭的廣角比起 Pixel 5 多了 2.5 倍的進光量，像素提升到5000萬。Pixel 6 Pro 則多一顆潛望式4倍光學變焦望遠鏡頭，最遠可以達到20倍的數位變焦。前鏡頭部分Pixel 6是800萬畫素、Pixel 6 Pro則有1100萬畫素。

台灣將是 Google Pixel 6 首發國家，即日起開始預購，在28日正式上市。Pixel 6售價為18990元起、Pixel 6 Pro則是26990元。

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
LIVE／「888元農遊券」再抽22萬幸運兒！開獎直播
嬤崩潰「孩子白死！」鳳梨也火大　父向檢警誠懇道歉了
岳父母嫌窮逼離婚！2年後無聲電話讓他淚崩
金曲歌手昏迷「腦缺氧太久」！經紀人證實：這2天是關鍵
快訊／行刑式3槍射死22歲男！槍手遭羈押
農遊券今再抽22萬份！身分證末碼相同拿888元
北市接種量能六都最低！陳時中：可以再努力一點
金宣虎前女友身份曝！活躍電視圈「美貌出名才女」
快訊／富邦金證實董事長蔡明興確診　健康狀況曝光
明杰突襲長髮大胸妹！輪流摟腰街邊4女

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google Pixel 6、6 Pro 差在哪？　一張圖看懂省8000元

Android 12正式上線！　「2功能超貼心」8款手機開放首波更新

Google Pixel 6正式亮相了　台灣售價曝光！即日起預購、下週上市

史上最強MacBook Pro有瀏海了！　蘋果發表會4大重點一次看

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

Google Pixel 6、6 Pro 差在哪？　一張圖看懂省8000元

Android 12正式上線！　「2功能超貼心」8款手機開放首波更新

Google Pixel 6正式亮相了　台灣售價曝光！即日起預購、下週上市

史上最強MacBook Pro有瀏海了！　蘋果發表會4大重點一次看

「愛你不是你對我好，而是你很好」，「3句箴言」教你擺脫戀愛腦

快訊／陳時中參選2022桃園市長？　鄭運鵬：人選一定要比我強

金鼎獎增列「特別貢獻獎」紀念陳柔縉？文化部長李永得回應了

「日月潭花火節」來了！賞湖看煙火超浪漫　限400人預約方式一次看

快訊／國1烏日段貨車突燒　駕駛驚覺「坐在火源上」棄車急逃

拍汽車占用機車停等區遭駕駛恐嚇　外籍男仍愛台灣：母國混蛋更多

高鐵App升級了！11月底前「更新或下載」就抽免費車票

為等混打取消AZ！醫傻眼：這樣對嗎？　曝「不贊成3理由」

「1坪加3萬」擋不住買氣！台積電添利多　高雄新案開價季漲3成

日劇女神驚爆「身體出狀況」一口氣辭演2部戲！　網瘋猜懷孕了

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

3C家電熱門新聞

Google Pixel 6正式亮相　台灣售價曝光

Android 12正式上線！　8款手機開放首波更新

年度最優惠　Sony BRAVIA人氣機種限時方案

蘋果iPad新品通過NCC認證　在台開賣時間近了

蘋果發表會4大重點！　MacBook Pro有瀏海了

《孤味》導演最新力作！挑戰用一支手機拍出絕美畫面

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

想換家電10／21前衝一波！五倍券變十五倍攻略大公開

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

全都是假的！　台灣女網紅慘遭「盜臉」登上全球色情網站　

紅米Note 10 Pro 開箱實測

Google獨家黑科技亮相！　Pixel 6新機有3色背蓋

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

五倍券買MSI翻轉觸控筆電現省萬元

更多熱門

相關新聞

財經HOT 5／企業財報優於預期美股走揚　Netflix Q3營收年增16％

財經HOT 5／企業財報優於預期美股走揚　Netflix Q3營收年增16％

美股企業財報優於預期，4大指數走揚，其中道瓊指數上漲198點；國際油價持續上漲，布蘭特原油週二來到每桶85.08美元；Google Pixel 6正式登場，搭載自家研發Tensor晶片，第一波預購一度癱瘓官網。《ETtoday新聞雲》記者整理五件財經大事，供讀者迅速掌握今日重點。

Pixel 6系列來了！　谷歌發表會10月20日凌晨登場

Pixel 6系列來了！　谷歌發表會10月20日凌晨登場

搶先iPhone 13！　谷歌「Pixel 6實機」在實體商店亮相

搶先iPhone 13！　谷歌「Pixel 6實機」在實體商店亮相

藍綠、沙黃色超吸睛！Pixel 6系列有望10月登場

藍綠、沙黃色超吸睛！Pixel 6系列有望10月登場

搶先iPhone 13！　谷歌Pixel 6傳將在9月13日登場

搶先iPhone 13！　谷歌Pixel 6傳將在9月13日登場

關鍵字：

Pixel 6

讀者迴響

熱門新聞

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

日本街訪「最有名台灣人」　第一名出爐：真國民女神

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

辰亦儒赴陸直播帶貨！突「哽咽爆哭」被罵翻

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

電眼藏族男孩爆紅1年後崩壞　20歲腫成大叔

3姊妹吃完餅乾　突然離奇死亡

手機充電中爆炸！小弟衣服燒爛慘死

快訊／金宣虎公司3度回應：他會自己發表立場

更多

最夯影音

更多
外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面