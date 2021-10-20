Google Pixel 6正式亮相了　台灣售價曝光！即日起預購、下週上市

▲Pixel 6發佈。（圖／翻攝Google推特，下同）

記者葉國吏／綜合報導

Google年度旗艦手機Pixel 6，終於在今天（20日）凌晨發表會正式亮相，這是一款搭載自製 Tensor 晶片的 Pixel 手機，硬體規格相當高，台灣預計在28日正式上市，售價18990元起。

Google 本次一共揭曉兩款旗艦手機 Pixel 6、Pixel 6 Pro，都是採用三色背蓋設計，其中2款Pixel 6都採用Tensor晶片，Pixel 6 Pro 有提供 12GB RAM、Pixel 6 則僅有 8GB RAM。

Google自製的Tensor晶片集結AI、機器學習等技術，官方號稱CPU效能比S765G快80%、GPU 則有 370%。

相機部分，Pixel 6主鏡頭的廣角比起 Pixel 5 多了 2.5 倍的進光量，像素提升到5000萬。Pixel 6 Pro 則多一顆潛望式4倍光學變焦望遠鏡頭，最遠可以達到20倍的數位變焦。前鏡頭部分Pixel 6是800萬畫素、Pixel 6 Pro則有1100萬畫素。

台灣將是 Google Pixel 6 首發國家，即日起開始預購，在28日正式上市。Pixel 6售價為18990元起、Pixel 6 Pro則是26990元。