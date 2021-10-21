教授定價100.7萬買法拍屋！代標業者「1舉動」害他多花7萬得標

▲教授委託不動產公司買法拍屋，但對方錯填標金，害他高價得標。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄一名李姓教授2020年5月30日委託任職不動產公司的許姓學長投標橋頭地院的法拍屋，孰料，雙方喬定投標價格為100萬7000元，但許男卻將投標書上的大寫國字寫錯，害李男必須高價得標。事後，李男向不動產公司求償6萬3000元損失，而法官勘驗相關事證後，確認是不動產公司誤填，判賠6萬3000元，可上訴。

判決指出，李男主張，他2020年5月30日委託許男的不動產公司投標橋頭地院法拍屋，由於該屋底價是99萬2000元，因此他委託投標金底價加1.5萬元，總委託投標金是100萬7000元。結果，許男卻把投標書的大寫國字寫錯，誤寫成「壹佰零拾柒萬零仟零佰零拾零元」，害他得以107萬元高價得標。

李男指控，許男雖坦承過失，向他表示會負責差額，但對方卻在全數收下107萬元後，不賠償6萬3000元的價差損失，故提告不動產公司求償。

許男辯稱，當天確實是他寫投標書，但上方的阿拉伯數字價錢加總沒有錯，李男也有看過，只是後來有爭執的時候，拿出投標書一看，才發現阿拉伯數字加總應該是有寫錯，才會跟國字不一樣，且當天投標現場有3人，若以100萬7000元就不會得標，因此公司曾提議用107萬買回房子，但李男不願意。

對此，法官勘驗相關事證，確認許男的不動產公司確實有錯填標金，故判不動產公司賠償損失6萬3000元，全案仍可上訴。