天冷暖暖包全賣光！好市多「這週沒有貨了」　下一批到貨祭限購令

▲今年冬天會很冷，她跑賣場3趟買不到一盒「暖暖包」，轉頭卻看見有人推整車暖暖包結帳。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



記者周姈姈／台北報導

今（21）日開始東北季風增強，民眾想買暖暖包的慾望也大增，不過就有民眾跑了3次好市多都沒買到，甚至還看見有人推了一整車暖暖包要結帳，讓民眾直呼「我只要一盒啊」，對此，好市多回應，這週不會補貨，等下批暖暖包到貨就會祭出限購令，每一卡限購一盒。

根據本站稍早報導指出，該民眾在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」表示，她20日為了買暖暖包，跑了3次好市多賣場，結果每次去都沒有貨，詢問工作人員也只得到「沒有喔、缺貨喔」等回覆。後來她在櫃台看見，有人一次推了整車大約3、40盒暖暖包結帳，讓她直呼「瞬間心情變得不美麗」、「我要的不多，我只要一盒啊」。

▲業者表示，這週不會有暖暖包進貨，且下一批暖暖包到貨就會祭出限購令。（圖／記者李毓康攝）

對於暖暖包缺貨一事，好市多企劃部副總經理王友玫表示，目前好市多販售2品牌暖暖包（小白兔、IRIS），之前訂單就已經加了好幾倍的量，沒想到提早賣光了，要等下一批貨來，由於現在進口時間都很不準，因此進貨時間還無法確定，且這週也不會進。

另外，王友玫也指出，下一批暖暖包到貨就會採取限購令，每一卡限購一盒。