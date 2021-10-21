今年冬天很冷！她衝3趟賣場「暖暖包都缺貨」　櫃台一畫面超傻眼

▲今年冬天會很冷，她跑賣場3趟買不到一盒「暖暖包」，轉頭看見一幕傻眼了。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／趙蔡州報導

入秋首波冷空氣報到，各地天氣明顯轉涼，一名網友在臉書表示，她20日想要買一些暖暖包禦寒，不料跑了3次好市多都沒買到，但每次都被別人掃光，過程中她也看見，有人推了一整車要結帳，讓她非常無奈，直呼「我只要一盒啊」。

原PO在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」表示，她20日為了買暖暖包，跑了3次好市多賣場，結果每次去都沒有貨，詢問工作人員也只得到「沒有喔、缺貨喔」等回覆。

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後來她在櫃台看見，有人一次推了整車大約3、40盒暖暖包結帳，讓她直呼「瞬間心情變得不美麗」、「我要的不多，我只要一盒啊」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「應該等缺貨時，再拿去網路賣，賣不完還能退，無本生意」、「今年冬天會很冷，先備貨OK，但也沒有必要搶這麼多吧」、「這種數量是要去北極嗎」、「感覺就是代購」。

氣象達人彭啟明20日表示，今年冬季可能出現反聖嬰現象，通常若有很顯著的反聖嬰，會讓東亞的冬天冷高壓較為活躍，很容易有冷空氣南侵。氣象專家李富城也說，今年冬天會很冷，大家要特別注意。

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