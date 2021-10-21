張淑晶入監首夜睡好睡滿！早餐吃吐司炒蛋配麥茶　多2名毒犯室友

記者陳雕文／新北報導

女房東張淑晶日前因偽造文書被判刑8月定讞，新北地檢通知20日上午10點報到執行，但她卻無故放鳥，板橋警方於當天傍晚將人拘提到案。張淑晶步入地檢署在執行科櫃檯前還求饒，但仍被送往台北女子看守所執行，一臉委屈吃下入獄的第一餐。過了一夜，她多了2名毒品犯室友，所方也說出她的心情。

女子看守所表示，21日早餐是麥茶、吐司、炒蛋，而張淑晶都有吃，且整個人看上去情緒相當平靜，沒有大聲喧嘩、沒有特殊反應，一切配合所方人員指示，目前為止都算滿正常的。

編號779的張淑晶20日入所是單獨住進防疫隔離專房，到了深夜所方又多收2名毒品犯，所以她多了2室友，目前無特別互動，下午將由醫務人員進行健康評估。

▲惡房東張淑晶遭判刑8月定讞，20日上午應赴新北檢報到執行，卻遲遲不現身，傍晚遭板橋分局拘提到案。（圖／ETtoday資料照）

【前情提要】

新北地檢署通知張淑晶20日上午報到入監，但她人卻遲遲未現身，逼得檢方將拘票交付板橋警分局，「即刻對張淑晶執行拘提！」當天傍晚5點，警方於中和區路邊將人拘提到案。

張女走到地檢署執行科櫃檯前，開始不斷求饒，希望能再延遲幾星期入獄，理由是她跟哥哥的關係不好，但父親的身體又出狀況，需要有人照料，在這種狀況下不能入監，還對櫃檯說，「我保證不會逃跑！」不過最後仍被上銬，完成了報到程序，並於晚間被帶到看守所吃下第一頓晚餐。

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