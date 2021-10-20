飢餓廚房又來啦！《料理之王》星淵、紹榮用全家烤飯糰＋媽媽煮藝鮮食端出「炎式饗宴」





▲本次「飢餓廚房」由星淵跟紹榮挑戰用全家便利商店的鮮食，製作出全家人都能吃的炎式饗宴。

消費中心／綜合報導

飢餓廚房又來啦！東森新媒體ETtoday延伸料理實境節目《料理之王》所打造的「飢餓廚房」，一直是網友們討論度超高的單元，這集「飢餓廚房」未開工就先放飯，讓主持人游星淵、阮紹榮大啖全家便利商店集結「烤飯糰」與「媽媽煮藝」聯手推出炸烤物，目的要讓他們根據剛剛吃下去的東西做出全家都能吃的「炎式饗宴」！雖然天下沒有白吃的午餐，但兩人的實力也不容小覷，現在就跟著星淵和紹榮使用全家便利商店的多樣鮮食變出全家都能吃的唰嘴料理吧！

▲人氣廚師星淵和紹榮發揮精湛廚藝與創意，將全家便利商店經典鮮食商品「媽媽煮義」、「烤飯糰」化身為澎湃的「炎式饗宴」。

本集將由全家鮮食經典品項「烤飯糰」和「媽媽煮藝」打造，加上料理之王人氣廚師星淵和紹榮的創意，強強聯手給出老少鹹宜的「炎式饗宴」炸烤物提案。紹榮首先選用媽媽煮藝「香辣霸王雞球」加上「黃金霸王腿條」製作「重慶辣子雞」，讓不太能吃辣的星淵臉一僵，但下一秒還是相當敬業地開始備料。

▲運用「香辣霸王雞球」和「黃金霸王腿條」製作而成的「重慶辣子雞」，有雞肉的鮮甜多汁，還有酥脆的外皮，緊接而來的微辣口感，擁有多種層次全家大小都相當適合。

先以150度油溫將「香辣霸王雞球」和「黃金霸王腿條」下鍋油炸30秒，紹榮貼心建議不太會操作油炸的人也可以10秒為單位分次微波加熱，油炸起鍋後少許油下鍋加入紅花椒、綠花椒，小火炒香後下乾辣椒，接著把炸好的「香辣霸王雞球」和「黃金霸王腿條」和粗的辣椒粉一同下鍋，撒上適量孜然粉、花椒粉，稍微翻動後，紹榮聽到星淵在旁呼救「不太能吃辣」，他也建議怕太辣的人可在調味時加少量白糖解辣，後續放入蒜碎、蔥，翻炒數次接著淋上花椒油炒勻，依照個人喜好放上花生和解膩的櫻桃蘿蔔即完成。

▲「蜜燒炎雞」運用「蜜汁雞柳」及「照燒雞腿肉串」，運用雞肉的Ｑ彈口感，搭配東南亞風味的醬汁，以及台味十足的沙茶風味，呈現多變又有趣的料理。



下一道料理，為了不吃辣的人，紹榮使用「蜜汁雞柳」及「照燒雞腿肉串」製作「蜜燒炎雞」，愛吃石頭火鍋的紹榮以香油將洋蔥和蒜頭爆香，接著加入沙茶和花生醬翻炒，續以米酒熗鍋、倒入醬油煮滾後關火；「照燒雞腿肉串」下鍋雞皮向下煎脆、蜜汁雞柳以餘溫煎熱，把剛剛炒好的醬汁放進果汁機中打勻、倒回鍋中拌炒煮滾收汁，接下來美美地擺盤然後就可以上桌啦！

▲經由牛奶的燉煮，搭配特製的蜜汁以及堅果，讓「燒肉牛五花烤飯糰」和「香檸松阪豬烤飯糰」化身為西式新口味「堅果鹹米布丁」。

看到前面兩道都是肉類料理，星淵貼心地表示「需要一點澱粉吧」，於是他決定使用「燒肉牛五花烤飯糰」和「香檸松阪豬烤飯糰」製作「堅果鹹米布丁」，超衝突的口味讓紹榮一驚表示：「還沒吃過鹹的米布丁！」豆蔻及丁香先下鍋炒香後加入牛奶，另開一鍋把核果炒香、並將烤飯糰的米飯和內餡分開處理，將米飯加入鍋中和牛奶一起燉煮，煮至濃稠撈出一部分以果汁機打勻後倒回鍋中，蛋黃和馬茲卡彭以1:2比例混合後下鍋、磨入少許檸檬皮，拌勻後倒入模具以180烤5～8分鐘烤上色，撒上堅果和烤飯糰餡料重新放入烤箱烤約2分鐘即完成。

▲炎式饗宴運用的商品24小時在全家便利商店都可以購買，現在就可以創造屬於自己的「炎式饗宴」！

這次星淵和紹榮用全家的烤飯糰和媽媽煮藝的四樣商品完成豐富的「炎式饗宴」，在後疫情時代為吃貨們提供便利又安心的新選擇，發揮創意、簡單幾個步驟就能把美味料理端上桌，滿足想吃好料的心也滿足全家人的胃，現在就出發去全家便利商店挑選媽媽煮藝系列鮮食及你最愛的烤飯糰口味回家試試吧！