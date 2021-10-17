點燒臘便當要求「醬汁無敵多」　他樂歪全吃光！網驚：吃完洗腎

▲原PO豪邁地淋上醬汁。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

愛吃燒臘便當的老饕，一定懂特調醬汁的重要性，淋在熱騰騰的飯上，配上香噴噴的燒臘，根本是完美組合，一名網友日前透過外送平台訂燒臘便當，在備註上寫道「醬汁要非常無敵霹靂多」，怎料，超佛心的老闆給了滿滿一大包，每一口都吃得到美味醬汁，網友們驚呼「變成燴飯了」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，日前訂了一間台大附近的燒臘便當，選了四寶飯之後，在備註上寫道「醬汁要非常無敵霹靂多」，收到餐點時，佛心老闆竟然給了一大包醬汁，「跟白飯呈現一比一」，讓他開心直呼「超狂！」他打開包裝，將整份便當淋上滿滿醬汁，要好好地享受美食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲收到一大包醬汁，原PO感到滿滿的幸福感。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文曝光後，網友們表示，「老闆很大氣！分裝幾小包冷凍起來，月底還可以買白飯配」、「是在吃燴飯喔」、「老闆如果看到一定會備感欣慰」、「店家這是要你把醬當湯喝吧」、「這個是在吃醬不是吃飯吧」、「誠意滿滿」、「這種大氣的店值得去消費」、「這個不整包吃光對不起老闆的熱情」。

不過，也有網友擔心「這個一次吃完，會不會需要洗腎？」原PO則回應，「從小吃到大，喜歡這種濃稠的醬汁，不會因為太稀，淋到飯上就消失了，有勾芡所以不會死鹹，還有點甜，臺南人會很愛，所以這包幸福感爆棚，於是給它吃光光了」。也釣出一名老饕回應，「去過就知道，這個醬是這家店的靈魂」」。