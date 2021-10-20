　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通：1年內發生戰爭機率很低　「蔡英文任期內都沒事」

▲▼110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

國安局長陳明通20日表示，中共不放棄武力對台，這是從1949年以降就存在的事實，最近的情勢可說是二次大戰以來，從來沒有過的情勢，不過台灣在1年內發生戰爭的機率很低，如果沒有突發性的事件，基本上都不會有事，「蔡總統任期內我認為都沒有事」。

陳明通20日率領國防部軍事情報局局長羅德民、海巡署長周美伍、警政署副署長李永癸、移民署長鐘景琨、調查局長呂文忠等人，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時詢問，「戰爭離我們很遠還是很近」，陳明通表示，中共不放棄武力對台，這是從1949年以降就存在的，台灣的國防建設，無時不刻在面對北京的不放棄武力對台。

陳明通也坦言，最近的情勢可以說是二次大戰以來，從來沒有過的情勢，國防部長邱國正也說過，是從軍以來最嚴峻的時刻，誠如他先前所講的，這是一個極權跟自由民主的對峙，陷入所謂的安全困境。

曾銘宗再問，一年內發生戰爭的機率大約有多少，陳明通則說，「基本上1年內發生戰爭機率很低」，但是很多事情還是要注意，就好像這次的新冠疫情，對人類歷史來講，絕對是一個意外的突發事件，「突然出現之後，人類整個社會、產業鍊佈局全部改變了，誰都沒想到」。

陳明通強調，台灣要密切注意突發性事件，「如果沒有突發性事件，基本上沒有事，未來1年、2年、3年，蔡總統任期內，我認為都沒有事」。

此外，曾銘宗也問及，中國大陸在9月12日申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），詢問台灣是不是沒有掌握。陳明通回應，「有，我一年前就掌握了，大概就是9月、10月」。

曾銘宗再問，為何我國直到9月22日才加入，陳明通則說，「這是有些策略選擇，這個我就不便，那是決策單位」，但是根據他的掌握就是9月、10月間，「委員你也鼓勵我一下，我能做到這樣不簡單了」。

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

ET快訊
影／保母爬進靈堂向女嬰道歉　鳳梨友怒：一滴淚都沒有
快訊／「藝FUN券」紙本券抽出！　7組末碼中了
快訊／600元藝FUN券抽籤出爐！　這7組末碼中獎
快訊／張淑晶入監日放鳥！檢察官怒了：即刻拘提
鳳梨友愛女遭虐死？　高大成：機率是0...曝可能原因
快訊／高端疫苗「第3期試驗」　最新進度曝！
快訊／疫苗接種後死再增12起！　2人打BNT　
LIVE／「600元藝FUN券」第2波開抽！現場直播
新北男打BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治
陳同佳曾7次致電談投案！　陸委會回應了
快訊／傳角逐2022桃園市長　陳時中直球回應了
快訊／澎恰恰9廠商代言　「3家臨時喊卡」
陽明貨櫃場「貨櫃翻覆」！易燃液體外洩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國限電恐到明年春季　台商估生產成本增2成

中央開41萬人預約北市疫苗　柯文哲：拚覆蓋率70％「也許才能解封」

第12輪疫苗接種時程出爐！　新北出招備戰「史上最複雜」接種

林忠正再揭看過某主席交付的資料　調查局臥底身份「鐵證如山」

虎豹潭遺落的小紅鞋…踏進侯伯伯的傷心路　侯友宜：不會讓妳孤單

默沙東口服藥將問世　柯文哲28億預算有意採購特效藥

快訊／「陳柏惟反疫苗」　朱立倫轟蔡英文：別把是非對錯變政黨對決

新北通報1男打完BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治

江鵬堅遭爆是調查局臥底　蘇貞昌：那個年代敢創黨是多麼勇敢

蘇貞昌讚陳時中防疫做得好：才會有想讓他選這裡、選那裡

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

桃園男換車道離太近被叭超氣！他一拳打破車窗、後照鏡：下車

中國限電恐到明年春季　台商估生產成本增2成

中央開41萬人預約北市疫苗　柯文哲：拚覆蓋率70％「也許才能解封」

第12輪疫苗接種時程出爐！　新北出招備戰「史上最複雜」接種

林忠正再揭看過某主席交付的資料　調查局臥底身份「鐵證如山」

虎豹潭遺落的小紅鞋…踏進侯伯伯的傷心路　侯友宜：不會讓妳孤單

默沙東口服藥將問世　柯文哲28億預算有意採購特效藥

快訊／「陳柏惟反疫苗」　朱立倫轟蔡英文：別把是非對錯變政黨對決

新北通報1男打完BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治

江鵬堅遭爆是調查局臥底　蘇貞昌：那個年代敢創黨是多麼勇敢

蘇貞昌讚陳時中防疫做得好：才會有想讓他選這裡、選那裡

史上最難抽中！　「這組末碼」出頭天爽中藝FUN券

陳同佳律師致電刑事局被回「別再打了」　對話簡訊曝光！

中國限電恐到明年春季　台商估生產成本增2成

他遭哥們「誘拍裸照」巨根全露出！求刪照被拒　暴怒砍斷好友GG

全運會／楊俊瀚200M摘金完成4連霸！　個人第10金入袋

顏廷棟／AI既能「辨臉」也能「變臉」　歐美國家如何管？

一張圖看「加碼券幸運數」　這3組兩週都抽中！苦主連槓11次超羨慕

平日480元起！新板希爾頓半自助餐回歸　搭配五倍券第二人半價

機車遭竊忙報案　一家三口看監視器笑了：警察大人真拍謝

單身妹「克制不了買房衝動」　喊等1時機點！老鳥揭殘酷現實

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

政治熱門新聞

顏寬恒喊話刪Q！照片1細節被酸太假

民進黨創黨主席是調查員　施明德證實

快訊／傳被徵詢參選2022台北市長　林佳龍回應了

趙少康質疑苦行卻搭高鐵商務艙「一點都不苦」　陳柏惟粉專藏答案

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

「大甲媽氣到失眠！」台灣國成員筊杯：國共欺壓3Q

新北通報1男打完BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治

提建言遭柯文哲捶桌喝斥　柯營幕僚：他變了

蔡英文再替「3Q」陳柏惟喊話　「不要讓認真的人孤單」

任內死百人被問政治責任　蘇貞昌挑眉：不會寬容自己

大支挺「玻璃心」　焦糖：辱華是早辱早自由

罷免陳柏惟倒數4天　顏寬恒反擊執政黨

卓冠廷憤怒「轉型正義又變箭靶」　像忘記佈建線人的就是國民黨

柯文哲推「證件綁台北通」才能入府

更多熱門

相關新聞

國安局副局長懸缺　陳明通：蕭何月下追韓信

國安局副局長懸缺　陳明通：蕭何月下追韓信

民進黨立委蔡適應20日表示，國安局副局長已經懸缺97天，國安局長陳明通回應，俗話說「蕭何月下追韓信」，「我不敢說是蕭何，但我們要找到韓信」，他會努力找到適當的人才。

陳明通：台灣在全世界是無害良品

陳明通：台灣在全世界是無害良品

拜習年底線上峰會　陳明通：沒有第四公報

拜習年底線上峰會　陳明通：沒有第四公報

張哲平是不是共碟　陳明通：我對他有信心

張哲平是不是共碟　陳明通：我對他有信心

季麟連稱共機不算擾台　陳明通：聽不下去

季麟連稱共機不算擾台　陳明通：聽不下去

關鍵字：

陳明通蔡英文曾銘宗

讀者迴響

熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

第2波農遊券幸運數開出！

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

金宣虎前女友身份曝光！韓媒爆：她是美貌出名才女

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

好幸運！「這組末碼」農遊券、動滋券都到手

日本街訪「最有名台灣人」　第一名出爐：真國民女神

辰亦儒赴陸直播帶貨！突「哽咽爆哭」被罵翻

更多

最夯影音

更多
韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們
外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面