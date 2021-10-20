陳明通：1年內發生戰爭機率很低　「蔡英文任期內都沒事」

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國安局長陳明通20日表示，中共不放棄武力對台，這是從1949年以降就存在的事實，最近的情勢可說是二次大戰以來，從來沒有過的情勢，不過台灣在1年內發生戰爭的機率很低，如果沒有突發性的事件，基本上都不會有事，「蔡總統任期內我認為都沒有事」。

陳明通20日率領國防部軍事情報局局長羅德民、海巡署長周美伍、警政署副署長李永癸、移民署長鐘景琨、調查局長呂文忠等人，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時詢問，「戰爭離我們很遠還是很近」，陳明通表示，中共不放棄武力對台，這是從1949年以降就存在的，台灣的國防建設，無時不刻在面對北京的不放棄武力對台。

陳明通也坦言，最近的情勢可以說是二次大戰以來，從來沒有過的情勢，國防部長邱國正也說過，是從軍以來最嚴峻的時刻，誠如他先前所講的，這是一個極權跟自由民主的對峙，陷入所謂的安全困境。

曾銘宗再問，一年內發生戰爭的機率大約有多少，陳明通則說，「基本上1年內發生戰爭機率很低」，但是很多事情還是要注意，就好像這次的新冠疫情，對人類歷史來講，絕對是一個意外的突發事件，「突然出現之後，人類整個社會、產業鍊佈局全部改變了，誰都沒想到」。

陳明通強調，台灣要密切注意突發性事件，「如果沒有突發性事件，基本上沒有事，未來1年、2年、3年，蔡總統任期內，我認為都沒有事」。

此外，曾銘宗也問及，中國大陸在9月12日申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），詢問台灣是不是沒有掌握。陳明通回應，「有，我一年前就掌握了，大概就是9月、10月」。

曾銘宗再問，為何我國直到9月22日才加入，陳明通則說，「這是有些策略選擇，這個我就不便，那是決策單位」，但是根據他的掌握就是9月、10月間，「委員你也鼓勵我一下，我能做到這樣不簡單了」。