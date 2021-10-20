互搶粉絲！「浪Live」直播主怒揭同業性生活　她月收百萬慘剩8萬

▲「浪Live」公開同業性生活，遭法官判賠6萬，還需公開刊登道歉啟事。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台北報導

「浪Live」一名張姓直播主因不滿周姓同業指責她搶粉絲，竟在IG上公開2人的私密對話，其中包含了周女的性生活等。事後周女的收入從每月134萬餘元驟降成8萬餘元，讓她氣得對張女提告求償。法院審理後，判張女須賠償6萬元，並須公開刊登道歉啟事20日。

周女提告主張，她與張女原為朋友，2人經常在LINE上聊天，內容提及，「至少他那裡很OK」、「在他家看電影」、「16還17公分」、「比前男友好太多」等她的個人資料，讓人足以辨識出她，但沒想到，張女卻因不滿被指責搶粉絲，竟在IG上公開2人的對話截圖，甚至隱射她隱瞞有男友身分，還接受男粉絲「斗內」，嚴重侵害了她的名譽及隱私權。

周女提到，張女IG擁有1400多名粉絲，可見貼文有上千名網友看過，嚴重影響了她的工作及經濟來源，讓她平均月收入134萬餘元瞬間驟降成8萬元，因此憤而對張女提告求償收益、名譽損失共160萬元，並須在IG上公開刊登道歉啟事。

張女辯稱，周女主要的收入是來自一名大陸粉絲，但該粉絲在得知周女有男友後，就不再「斗內」，才導致周女收入大幅減少，但跟她的貼文毫無關係。另外，2人之間的爭執已由經紀公司安排調解，雙方也約定好不再提及對方，但周女卻仍在IG上發文扭曲她的說法，害她被網友攻擊，她才貼文反擊，再者，刑事部分她也以賠償6萬元，因此拒絕再賠償。

對此，法官在調查時，周女經紀公司函覆，雖稱周女收入是因該貼文造成驟降，但函文中並未解釋說明原由，或提出相關佐證，因此難以認定周女收入是受張女IG貼文影響，但審酌張女行為侵害周女名譽權，因此判賠6萬，至於公開道歉部分，則判張女刊登道歉啟事在IG上20日。全案可上訴。