快訊／第2波農遊券幸運數開出！　「這2組身分證末碼」拿888元

記者許展溢／台北報導

農委會祭出連續4週，每週抽出22萬份每張面額888元「農遊券」，截至目前登記人數達到1153萬人，今（20日）上午10點30分第2波用彩球抽出幸運數字，身分證尾數「50」、「13」，共有25萬6327名，中籤者今下午5點會收到簡訊通知。

▲李鎮洋（右）出席抽出第2波農遊券。（圖／記者許展溢攝）



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農遊券第2輪由水保局局長李鎮洋親自到場抽出「50」和「13」，這2組各超過12萬人中獎，因此不像上週有6組。農委會提到，今年有3000家合作業者可使用農遊券消費，這次農遊券面額888元，會發出146萬份，第一階段自10月13日至11月5日，為期4週，固定於每週三上午於共通平台抽出22萬張農遊券，一共抽88萬張。第二階段則在111年農曆年提供58萬張給單筆消費滿千元者抽籤（不含使用農遊券面額），只要在農遊券APP登錄發票，即可以參加第二階段農遊券抽籤。

▲第2波農遊券中獎號。（圖／水保局提供）



水保局特別提醒，中籤者可於10月25日下載農遊券APP，依照簡訊指示輸入帳號、密碼登入成為農遊券會員，登入成功系統將自動入券至票夾。若已註冊成為會員者，則請先更新農遊券APP，並直接以原密碼登入，登入成功系統將自動入券至票夾。相關農遊券訊息可上農遊券網站搜尋，或洽業者客服專線07-9700275以及消費者客服專線07-9752215。

▲抽籤前確認彩球數字無誤。（圖／記者許展溢攝）



另外，農委會指出，消費者只要在農遊券合作業者處單筆消費滿千元（不含使用農遊券面額），並登錄發票就能獲得1次抽獎機會，消費滿2000元則有2次機會，依此類推無上限。本次加碼好禮總價值超過1800萬元，獎項近5000份，分22週抽出，內容包括價值數千元「農村好物驚喜箱」、「國產豬肉禮盒」、「國產羊肉爐禮盒」以及多項一年份禮品，如「產銷履歷蔬菜箱」和「青年精選鱻味禮盒」，另外在農村旅遊體驗上，除有農村Fun心玩、悠遊森林享折扣外，其中最大獎為價值5萬元「百家農場任意遊」。

農委會表示，此次加碼好禮總價值超過1800萬元，獎項近5000份，分22週抽出，內容包括價值數千元「農村好物驚喜箱」、「國產豬肉禮盒」、「國產羊肉爐禮盒」以及多項一年份禮品，如「產銷履歷蔬菜箱」和「青年精選鱻味禮盒」，另外在農村旅遊體驗上，除有農村Fun心玩、悠遊森林享折扣外，其中最大獎為價值5萬元「百家農場任意遊」。

▲▼農遊券使用方式。（圖／農委會提供）



農遊券

►面額：888元

►發放數量：146萬份

►每週抽籤數量：22萬份

►發放部會：農委會

►抽籤時間：每週三上午（10月20日、10月27日、11月3日）

►使用期間：110年10月25日至111年4月30日

►適用範圍：農村好物、農社企業者、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區