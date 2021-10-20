快訊／陳時中參選2022桃園市長？　鄭運鵬：人選一定要比我強

▲鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉腳步近逼，近期傳出，綠營內部曾徵詢衛福部長陳時中參選桃園市長的意願，對此，被外界點名為下屆桃園市長潛在人選的民進黨立委鄭運鵬20日上午受訪說，桃園市現在是「志在必得、兵多將廣」，他歡迎各縣市有實力的朋友到桃園服務，不過黨內初選有個前提：實力一定要比他強，就能贏過國民黨。

鄭運鵬今天上午受訪說，桃園市在地競爭者眾，且有很多有實力的人，包括前一陣子被點名的新竹市長林智堅，今天又傳出曾經徵詢衛福部長陳時中，也有很多人躍躍欲試，看得出來民進黨現在在桃園市是「志在必得、兵多將廣」。

鄭運鵬說，對執政黨來說，現在第一要務是穩定執政、顧好中央及地方政府的滿意度，他也對鄭文燦有信心，「他應該會把桃園守的很好」，而中央是步步為營，最大轉捩點將是今年底的公投投票，國民黨磨刀霍霍，他身為現任立委，當然要因應公投，「把公投顧好，民進黨才有辦法在全國各地開始做縣市長提名作業」。

鄭運鵬說，民進黨對桃園市長提名不急，國民黨看起來也沒有很急，他相信民進黨在桃園市勝算非常大，現在競爭者眾表示鄭文燦做得很好，桃園市已經沒有藍大於綠這件事情，甚至是藍綠打平、綠大於藍都是可期待的，國民黨稱藍大於綠是「半夜吹口哨自己壯膽」而已。

鄭運鵬指出，現在有很多外來的前輩要來民進黨來的傳聞，但現在距離初選還早，傳這個意義不大，當事人也未必見得有意願，他歡迎各縣市有實力的朋友來桃園服務，不管要選議員、立委、市長都可以。

不過，鄭運鵬也直言，「如果是民進黨內要參與桃園市長的提名，他們的實力就一定要比我強」，比他強就一定能贏得過國民黨，這點他很有信心，因為他自己的實力可以贏過國民黨。