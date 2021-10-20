北市疫苗預約爆量「接種量能六都最低」！陳時中：可以再努力一點

▲立法院社福衛環委員會，衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

第12輪疫苗堪稱歷來最大規模，北市預約出現爆量、約不到狀況，中央流行疫情指揮中心昨日公布六都預約人數與接種量能，北市BNT開設不到4成，為六都最末。衛福部長陳時中今早受訪表示，北市和其它縣市相較，「可以再努力一點」，如有不足中央也可以協助；陳也提到，北市醫療量能全國最高、資源最豐沛 六都做得到，北市一定也做到。

國內新冠疫苗接種準備進入第12輪，本輪BNT、AZ和莫德納都有，今天中午12點預約截止，然而北市BNT疫苗預約爆量，讓指揮中心緊急協助加開站點，指揮中心昨也公布開設六都接種量能，北市符合資格人數達到14.3萬人，但開設量能僅有5.6萬人，量能比39.53%，相較於其它縣市的7~8成，北市量能是六都最低；而中央協助增設站點後，目前量能已經提升至10萬人。

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陳時中今早出席立法院社福衛環委員會，會前受訪表示，國家立場當然希望覆蓋率即時達到，這是重要防疫策略；當然北市有其困難，相對其它縣市比較，事實上是可以再努力一些，如果還不足，中央可以予以協助。

陳時中指出，中央與地方政府不斷溝通協調中，相信北市也瞭解，實際有困難可以大家來談。北市醫療量能全國最高、資源最豐沛 六都做得到，北市一定也做得到。

北市第12輪疫苗分流，AZ集中到花博接種，人力由北市聯醫支應。北市醫師職業工會指出，中央與地方加緊催高新冠疫苗施打率，卻未顧及台北市原先急性醫療需求，北市聯醫已經出現嚴重人力空缺，大量一線醫護強制支援疫苗站，住院病人出現照護空窗。

陳時中回應，目前沒有得到這樣的報告。至於北市針對聯醫與公立醫院人力調度問題，陳也回應，整體工作是全體醫療界必須一起動起來，盡量把能夠使用醫療量能達到最高，讓施打率、民眾需求即時獲得滿足。