陳柏惟罷免案總經費逾2千萬　綠委盼檢討罷免門檻

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日投票，民進黨立委羅美玲20日在立法院質詢時詢問此次罷免案花費多少經費，中選會主委李進勇表示，向行政院申請動支第二預備金，經行政院核定金額為2004萬9千元，若罷免案通過要進行補選，所需的人力、財力規模都和罷免案差不多。

立法院內政委員會20日邀請內政部、中選會等相關部會就「臺中第二選區罷免案之整備情形，暨因應疫情罷免及公民投票延期標準之法制化」進行專題報告，並備質詢。

根據中選會書面報告，本次罷免案設置258個投開票所，每個投票所配置主任管理員、主任監察員、管理員、防疫人員、監察員、警衛員、預備員等，所有投開票所工作人員合計3,222人。

羅美玲質詢時詢問，罷免案除人員招募高達3,222人外，包括人員講習、訂定防疫計畫及訓練、盤點防疫物資等前置作業，總共花費多少經費？李進勇表示，向行政院申請動支第二預備金，經行政院核定金額為2004萬9千元。

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

羅美玲再問，罷免案的總經費超過兩千萬，結束後可能還要舉行補選，是否也要這麼多財力、人力？李進勇回應，目前還不知道要不要補選，「這不在我們年度預算內，但所需要的人力、規模差不多都一樣。」

羅美玲接著提到，很多人都說此次陳柏惟罷免案是報復性罷免，擔心此風一長，罷免、補選在台灣政治圈不斷巡迴，對台灣的政治氛圍是不好的現象。她指出，陳柏惟當時以11萬多票當選，如今只要7萬多同意就能罷免掉，認為罷免案通過的標準有待檢討。

李進勇表示，選舉、罷免、公投都是公民權益，中選會是選務機關，依法辦理選務，對於是否有要與時俱進的地方都尊重立法院，中選會秉持中立原則，讓選務過程圓滿走完。