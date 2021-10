今年冬天超冷！反聖嬰現象連2年襲來　北半球迎嚴冬、南半球防乾旱

▲北半球今天冬天將迎來嚴冬。(圖/記者李毓康攝)



文/中央社

反聖嬰現象(La Niña)連續第二年捲土重來。根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)指出,造成全球嚴冬和嚴重乾旱的氣候再次出現,並將持續數月,影響南美洲氣候。

自年初以來經歷了一段相對的大氣平衡後,反聖嬰現象將在未來幾週內加強,並且只會在2022年春季減弱,這可能會影響降雨情況、颶風季節的結束,以及即將到來的北半球冬天的強度。

NOAA聲明指出,專家們在9月開始意識到反聖嬰現象正在逼近,主要因素包括:赤道太平洋低於平均海面溫度;太平洋中部和東部大部分地區異常熱;以及大氣低層東風和高層西風異常。

要了解反聖嬰現象是什麼,必須先了解何謂聖嬰現象(El Niño)。簡單的說,聖嬰現象的特徵就是赤道太平洋的氣壓東高西低,海水東冷西暖;反聖嬰剛好和聖嬰現象相反,但跟聖嬰現象一樣,對全球氣候造成的影響在冬天較為明顯。

