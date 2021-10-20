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今年冬天超冷！反聖嬰現象連2年襲來　北半球迎嚴冬、南半球防乾旱

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲北半球今天冬天將迎來嚴冬。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

反聖嬰現象（La Niña）連續第二年捲土重來。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，造成全球嚴冬和嚴重乾旱的氣候再次出現，並將持續數月，影響南美洲氣候。

自年初以來經歷了一段相對的大氣平衡後，反聖嬰現象將在未來幾週內加強，並且只會在2022年春季減弱，這可能會影響降雨情況、颶風季節的結束，以及即將到來的北半球冬天的強度。

NOAA聲明指出，專家們在9月開始意識到反聖嬰現象正在逼近，主要因素包括：赤道太平洋低於平均海面溫度；太平洋中部和東部大部分地區異常熱；以及大氣低層東風和高層西風異常。

要了解反聖嬰現象是什麼，必須先了解何謂聖嬰現象（El Niño）。簡單的說，聖嬰現象的特徵就是赤道太平洋的氣壓東高西低，海水東冷西暖；反聖嬰剛好和聖嬰現象相反，但跟聖嬰現象一樣，對全球氣候造成的影響在冬天較為明顯。

聖嬰現象發生時，太平洋溫暖的表面水層沿著赤道向南美洲移動，熱風有利蒸發，因此有利雲層形成。在巴西，這通常意味著南部地區降雨較多，而北部和東北部地區降雨較少。

反聖嬰現象剛好相反，信風加強，赤道太平洋表面水層變冷，巴西亞馬遜地區降雨更充沛，河流流量和洪水增加；東北部降雨更多；南部氣溫升高，乾旱發生率更高；東南部和中西部的影響則不可預測。

▲▼反聖嬰現象（La Niña）連續第二年捲土重來。（圖／美國國家海洋暨大氣總署網頁noaa.gov）

▲反聖嬰現象（La Niña）連續第二年捲土重來。（圖／美國國家海洋暨大氣總署網頁noaa.gov）

儘管反聖嬰現象依循某種模式，不等於每次都以相同方式出現，例如前幾年，反聖嬰現象表現得弱，但2020年開始加強，延長大西洋的颶風、南美洲的乾旱以及中美洲和南美洲北部的暴雨季節。

自去年以來，秘魯、波利維亞、巴西南部、阿根廷和智利都經歷嚴重乾旱，影響莊稼、河流乾涸和水力發電。現在，更擔心反聖嬰現象會進一步推遲南美洲南部的雨季，使2022年成為更乾旱的一年。

巴西國家氣象研究所（Inmet）也預測，反聖嬰現象可能影響南半球春季（9月至11月底）降雨的規律性，尤其是在中北部地區。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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