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明志、輔大人回憶　32年老饕小吃店10／30熄燈

記者黃翊婷／綜合報導

回憶老店又少一間了，明志科技大學、輔仁大學校友的共同回憶「老饕小吃店」宣布，將在10月30日熄燈。老闆在臉書PO文感謝大家32年來的愛戴，許多校友留言表示不捨，並打算在結束營業前相約回去吃一波，「謝謝老闆，陪伴了我的大學生活」、「難忘的讀書回憶味道」、「哭哭，真的是明志人共同回憶啊」。

明志、輔大人回憶「老饕小吃店」將熄燈。（圖／翻攝自Facebook／老饕小吃店）

▲老闆三兄弟宣布將在10月底結束營業。（圖／翻攝自Facebook／老饕小吃店，下同）

老闆在文中提到，老饕小吃店從1989年在新北市三重第一天開賣，後來搬到現址，也就是明志科技大學旁邊，再到現在2021年，已經過了32個年頭，看著許多人從年輕吃到老、從小吃到大，如今決定在10月30日畫下句點，希望在最後幾天，朋友們可以來看看老闆、敘敘舊，「老饕三兄弟，下台一鞠躬！」

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這篇貼文公布一夜吸引900人按讚，還有許多校友留言表示，「錢都花在材料費的時候，口袋撿到50元就可以吃得很開心，謝謝老闆」、「謝謝老闆，陪伴了我的大學生活」、「老闆真的是幸苦了，難忘的讀書回憶味道」、「哭哭，真的是明志人共同回憶啊」、「這樣輔大新聞系的男生該何去何從」、「會在老闆退休前特地返校吃一趟的，老校友」、「感覺要回去怒吃一波耶」。

老饕小吃店是一間平價快炒、熱炒店，在輔大、明志科大學區十分受歡迎，沒有招牌和裝潢，僅僅靠老饕們口耳相傳，是不少校友回憶中的味道，其中堪稱必點名菜之一的香酥炸豆腐，還曾推出LINE原創貼圖，可見這道菜受歡迎的程度，如今老闆們決定休息了，也讓許多死忠顧客相當不捨。

▼老饕小吃店的臉書上有許多老闆與學生們的開心合照。

明志、輔大人回憶「老饕小吃店」將熄燈。（圖／翻攝自Facebook／老饕小吃店）

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