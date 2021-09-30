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輔仁大學與百富財富管理產學合作　捐贈醫療車回饋社會

▲▼輔仁大學與百富簽約。（圖／輔仁大學提供）

▲輔仁大學江漢聲校長（右）與百富儲開軒總經理（左）簽約合影。（圖／百富財富管理顧問有限公司提供）

生活中心／綜合報導

輔仁大學與百富財富管理顧問有限公司(以下簡稱百富)今天(9/30)舉行捐款簽約合作儀式，由輔仁大學江漢聲校長、謝邦昌副校長、聶達安副校長、輔仁大學附設醫院王水深院長、劉志光副院長與百富儲開軒總經理、百富陳政傑執行副總、百麗保經陳世昌總經理、百益投顧周智釧總經理、百拓資訊林曉宏總經理等人代表出席簽約儀式。

百富致力於社會公益，本次將捐贈四百五十萬元，作為推動學校及附設醫院之管理與發展等用途。捐款除了將購置「社區醫療巡迴車」表達對偏鄉醫療及社區醫療照護的支持外，對於學生的關懷也不落人後，因受疫情影響，中央政府對於校園防疫及境外生入境皆訂有相關政策及指引，百富將提供相關衍生支出之補助，輔仁大學亦盡可能將防疫措施做到位，以保護全校教職員生之校園安全。

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▲▼輔仁大學與百富簽約。（圖／輔仁大學提供）

▲百富捐贈輔仁大學儀式。（圖／百富財富管理顧問有限公司提供）

輔仁大學校長江漢聲說，在疫情衝擊下，很多企業的營運皆受到影響，非常開心在這樣的時刻，百富有取之社會回饋於社會的胸懷，像是注入一股暖流般。輔大醫院王水深院長提到，輔大醫院適逢創院四週年，近年來針對在地化的社區經營不遺餘力，此次捐贈之社區醫療巡迴車將助本院發展居家醫療一臂之力，未來相信可提供新北偏遠地區民眾更優質之醫療照顧服務。百富儲開軒總經理表示，百富以穩健的步伐向前邁進，不斷創造新穎且簡單的投資方向，本次的捐贈除了支持高等教育發展外，亦能夠善盡企業對於社會之回饋。

此外，雙方未來將共同舉辦健康理財相關之講座活動，展開在學術和資訊上之交流，朝向跨領域、多元化的方向發展。

▲▼輔仁大學與百富簽約。（圖／輔仁大學提供）

▲簽約貴賓大合影。（圖／百富財富管理顧問有限公司提供）

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輔仁大學百富簽約

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