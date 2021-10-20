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Z世代6個「消費習慣」讓存錢更難　網購買不停、對金流比較無感

文／職場人

「Z世代」泛指在1990年代末至2010年代前期出生的人，受到網際網路、即時通訊、智慧手機、平板電腦等科技產物影響，可說是自小生活在電子虛擬與現實世界的世代，普遍明顯的特徵為非常依賴手機、3C產品，生活中遇問題幾乎只要上網或呼喊Siri就可以得到解答，而他們的消費習性也和X世代、Y世代不一樣，今日編輯就整理了6個Z世代的生活消費特徵，儘管你不是Z世代也可以看看自己有沒有下列這些行為特性。

Z世代的生活消費特徵1：數位支付平台普及

▲6個Z世代的生活消費特徵（圖／pixabay，下同）

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隨著數位支付平台越來越普遍，人們只要擁有手機與網路就可以消費結帳，因此對於Z世代來說，日常可以忘記帶錢包，甚至是直接不帶錢包出門都沒關係，但絕對不能忘記帶手機，因為手機肩負著上網、結帳支付、通訊、休閒娛樂等各種功用。

Z世代的生活消費特徵2：手機購物頻繁

Z世代可說是打從出生就生活在手機、3C世界，而近幾年海內外網路電商逐漸興起，加上疫情影響，人們減少到實體店鋪消費，甚至幾乎不去賣場、商場、購物中心，因為在家就可以一鍵瀏覽各國及各種想買的東西，因此Z世代的生活消費特徵2為「手機網路購物頻繁」，職場人也是如此嗎？

Z世代的生活消費特徵3：對金流比較無感

延伸上述現象，Z世代的消費習性不似以往，手機數位支付、線上購物等，使得實體鈔票的使用機會減少，也造就Z世代容易忽略「金錢的流向」，他們可能鮮少體會所謂的荷包見底，反而說是戶頭歸零、戶頭見底還比較貼切，因為金錢對他們來說，比較像只是螢幕上的數字，而非實體握在手中的金錢。

Z世代的生活消費特徵4：更重視商品外的服務

除了消費管道改變之外，Z世代對於商品背後、消費之後的額外感受與服務也相對重視，比如購買商品的運費是否為免運，或是商品本身的包裝、是否帶來生活儀式感，以及商品本身公司的品牌理念、社會責任等都會影響Z世代是否下單。

Z世代的生活消費特徵5：意見領袖的影響力

過去，廠商會將宣傳資源投注在街頭的廣告看板，再進一步的話，可能是電視廣告、網路廣告，然而在Z世代的生活裡，比起被企劃好的宣傳內容、吸引人的廣告，Z世代所熟悉的社群媒體、KOL的使用心得、分享推薦更讓他們願意追隨、信服。

Z世代的生活消費特徵6：注重社群體驗性

延伸上段，在刺激Z世代的消費力上，過去可能會著重在細膩的文案、精美的圖片，而如今開箱影片反而更吸引Z世代的注意力，因為網路的發達，對於Z世代來說有太多選擇，甚至使他們無所適從，所以光是文案、圖片並不足以說服他們，除了直接的影片呈現之外，親身體驗（例如：試用品）、社群分享所帶來的回饋，其實都更加有效。

職場人也是出生於Z世代嗎？以上6個關於Z世代的生活消費特徵，你中了幾個？即使不是典型的Z世代，隨著時代的更迭，Z世代變成社會主導，我們也會逐漸受其影響（也可以說是跟隨趨勢的一種），你對於這些消費特性有沒有什麼看法呢？數位化生活的利弊又是什麼呢？歡迎加入職場人社團或追蹤職場人Instagram討論哦！

Source： 

【延伸閱讀】

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