台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

▲李姓男大生不幸於車禍事故喪命，但車上的貼紙卻讓同好透過網路默哀致意 。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、鄒鎮宇／台中報導

台中大里一名19歲李姓男大生18日騎車時，疑似為了閃避施工處，與聯結車發生擦撞，被捲入車底慘死，詳細車禍原因仍待警方釐清。然而，李姓男大生的車上貼著知名「Vtuber（虛擬直播主）」貼紙，許多粉絲看到後立刻湧入新聞底部默哀，直呼「不管認不認識，我們宅宅都是一家人。再見了，祝你在天堂能看著你喜歡的Vtuber」。

警方表示，李男18日上午8時10分沿德芳路二段外側快車道往中間快車道變換方向時，與聯結車發生碰撞，當下被捲入聯結車底部，送往仁愛醫院後不治。李男及聯結車江姓男駕駛都沒有酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。

據悉，該路段中央正在進行下水道施工程，李男疑似為了閃避，左側車身撞上聯結車的右側子車輪胎，進而摔倒而被輾過。

▲▼李男疑似為了閃避施工路段而與聯結車發生碰撞。（圖／民眾提供）



事件經報導後，不少網友發現李男的機車上貼著Vtuber Mio的貼紙，許多同好紛紛留言默哀，「雖然不認識你，但只要是DD，我們都是兄弟。兄弟一路好走，希望你能在天堂繼續當個DD，繼續看Mio媽媽的實況。來世繼續當DD」、「一路好走 願你在天堂也能追自己的推」、「mio媽媽的好孩子 不用為這世界承受痛苦了 願你能在天上繼續當mio媽媽的好孩子 RIP」、「雖然我們不認識 但同為DD 大家都是朋友！希望你能在另個世界繼續當個DD 追自己喜歡的推」、「RIP 願你到天上繼續快樂的看著Mio媽媽」。

據了解，Vtuber是虛擬YouTuber（Virtual YouTuber）的縮寫，利用虛擬形象與真人配音結合，透過在YouTube直播影片、上傳直播影片的創作者，最早在日本發源。

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