店員也搞錯！IKEA官方親自解答「正確唸法」　網曝1句台語秒記住

▲IKEA敦北店停業後，將在原址開城市小巨蛋店。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

IKEA敦北店今年4月結束營業，沒想到事隔半年宣布在原址開設城市小巨蛋店，令網友們相當傻眼，先前不捨的眼淚白流了，也讓IKEA再度掀起一波討論。有網友在PTT發文，針對IKEA的正確唸法多年來眾說紛紜，官方昨天親自在IG解答。

原PO在PTT表示，「有人念IKEA，有人說IKEA，台灣人大多數念IKEA，美國人都說IKEA。」主要就是分成兩派，一派的人念「椅KAY阿」，另一派念「矮KAY阿」，IKEA官方昨天親自在IG發文解釋，正確的念法是「EE-KAY-UH（椅KAY阿）」，許多外國人也驚呼這麼多年來，第一次知道正確唸法是什麼，不只台灣網友感到驚訝。

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▲官方公布正確唸法 。（圖／翻攝自IG）



貼文一出網友留言，「宜家不是哀家」、「阿滴教的是美式發音，官方給的是當地的」、「聽過一個美國人講得滿有道理，他說ikea的唸法其實沒有什麼對不對的問題，在那個語言裡面就是習慣這樣唸」、「用台語唸：她去了..」、「最好笑的是台灣人用英文發音說這才是對的吧」、「IKEA的店員自己廣播的時候也是講i-kea」。

據了解，營業23年的IKEA敦北店今年4月26日結束營業，消息曝光全民都很不捨，對很多在地人來說敦北店充滿回憶，已經是無可取代的地標，當時還在社群引發打卡熱潮，最後一天營業湧入大量民眾拍照留念，沒想到收店後6個月，IKEA近期再度宣布要在敦北店原址開「城市小巨蛋店」，等於只是幫敦北店換了個名字，令網友們十分錯愕，紛紛留言「特別衝一趟」、「把我的眼淚還我」、「我們當初在失望什麼？」