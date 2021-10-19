快訊／軍公教加薪穩了　蘇貞昌：明年1月1日前確定

記者呂晏慈／台北報導

勞動部今年8月釋出基本工資調漲的正向訊息後，行政院長蘇貞昌即責令相關單位研擬軍公教人員加薪事宜。蘇貞昌19日赴立法院備詢時表示，要調薪的方向已經確定了，會趕在明年1月1日前，但實際時程和調薪幅度仍須尊重軍公教員工待遇審議委員會。

▲行政院長蘇貞昌至立法院報告總預算案並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今天邀請蘇貞昌、主計長朱澤明、財政部長蘇建榮列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

國民黨立委賴士葆今天質詢時關注軍公教調薪議題，蘇貞昌正面回應稱，「應該會往這方向走」，至於時程需要依照程序、舉行相關會議，並強調經濟成果應該全民共享，勞工的基本工資有調了，軍公教也是勞苦功高，現在也往調薪方向努力。

賴士葆追問，什麼時候可以確定？蘇貞昌說，必須尊重委員會；賴士葆問，1個月可不可以定案？蘇貞昌回應，這個會啦，往這個方向走，人事總處人事長施能傑則說，現在委員會已經在研議了，近期會繼續來討論，會盡快處理。

蘇貞昌說明，要調薪的方向已經確定了，但仍須尊重委員會，不能這樣給人家命令，「應該會趕在明年1月1日前」；賴士葆再問調薪幅度是否一定大於3%，蘇揆說，會努力，也要尊重委員會。