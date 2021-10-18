　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

媽媽說八字不合！5直播女嗲喊要賣卵賠錢　詐93粉絲抖內2500萬

▲▼ 陳嫌旗下的1名女直播主騙了近50名男粉絲，金額達1千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲5名直播主涉嫌以交往為前提，詐騙93名粉絲2500萬元，先後遭檢察官提起公訴。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

宇宙維網路工作室負責人陳俊維，拿著爸媽的資金培養5名年輕貌美的直播主，同時安排成員和直播主配合，分組在網路上佯裝要和網友交往，接著以「媽媽說八字不合」、「業績不足被迫參加性愛派對」、「要賣卵」等理由，要粉絲加碼抖內，前後93名男網友被騙走共計2500萬餘元，台北地檢署18日第2波追加起訴28人。

涉案的5名直播主分別是黎芫丞(藝名愛黎、奇奇)、馬于娟(白白)、李欣(夢夢)、李晏綺(邱采妮)、陳妍綾(Elena、娜娜)，其中愛黎、Elena娜娜、白白在3月間就已經因為和陳俊維聯手詐騙15名男網友997萬元遭起訴，夢夢、邱采妮則是18日遭追加起訴，另外藝名林萌、姜璦的直播主因罪嫌不足，先後獲得處分不起訴。

▲▼涉嫌詐騙粉絲抖內的直播主Elena娜娜(左起)、愛黎、白白。（資料照／翻攝IG）

▲3月間已遭起訴的直播主Elena娜娜(左起)、愛黎、白白。（資料照／翻攝IG）

檢警調查，陳俊維為了提高直播業績，拿著爸媽的資金成立工作室，挑選有潛力、值得培養業績的直播主，進駐各大直播平台，並安排員工以「新客手」、「回客手」角色，與直播主分組搭配擔任小編，先由直播主和受騙粉絲見面後，接下來由小編們用直播主的名義，假意要和粉絲交往。

許多粉絲發現有機會發展進一步關係，都會熱情抖內，小編們會開始使出各種藉口話術，包括因為被公司發現私下交往，違反「禁愛令」規定，只能捐卵籌錢賠償公司，否則要被叫去當飯局妹、去韓國拍寫真，有時陳俊維還會派出自己的媽媽，佯裝是直播主的母親，傳送語音訊息，安撫粉絲，讓粉絲以為直播主的母親都同意交往，進而繼續贊助抖內。

台北地檢署在3月間首波起訴了12名被告涉嫌詐騙15名粉絲997萬元，之後檢警又查出另外78名粉絲受騙1600萬元，因此由檢察官在18日再依《組織犯罪條例》、《刑法》加重詐欺等罪，追加起訴28名被告。

療癒！紓壓！心訣大公開

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
醫曝「胃癌7危險因子」　你踩中了幾個？
鄧佳華嘲小玉「我比他好多了」　慘被虧爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

停好機車忘了拔鑰匙遭竊賊騎走　金山警不到1小時火速破案

小玉知道警察有天會來　群組會員：說真的，我們這群都還算是紳士

快訊／小玉籌不出50萬交保金！降為30萬　交保畫面曝光

快訊／基隆男民宅6F頂墜下　頭著地「腦漿溢出」送醫不治

快訊／小玉走出新北檢了！涉賣變臉A片50萬交保　推眼鏡快步離開

小玉「變臉謎片」超好賺！　共犯幫看A片月薪10萬

嚴辦速辦「綠能蟑螂」　檢察機關與綠能企業聯繫座談會台南登場　

小玉變臉片賺千萬刑期僅3年　女權團體吼：速修法保護女性

台灣首例deepfake換臉技術犯罪！ 「無法律規範」檢警籲修法

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

停好機車忘了拔鑰匙遭竊賊騎走　金山警不到1小時火速破案

小玉知道警察有天會來　群組會員：說真的，我們這群都還算是紳士

快訊／小玉籌不出50萬交保金！降為30萬　交保畫面曝光

快訊／基隆男民宅6F頂墜下　頭著地「腦漿溢出」送醫不治

快訊／小玉走出新北檢了！涉賣變臉A片50萬交保　推眼鏡快步離開

小玉「變臉謎片」超好賺！　共犯幫看A片月薪10萬

嚴辦速辦「綠能蟑螂」　檢察機關與綠能企業聯繫座談會台南登場　

小玉變臉片賺千萬刑期僅3年　女權團體吼：速修法保護女性

台灣首例deepfake換臉技術犯罪！ 「無法律規範」檢警籲修法

AirPods 3問世　入耳設計、續航達30小時

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

馬拉拉發表公開信　要求塔利班「讓阿富汗女孩上學」

日本疫情離奇趨緩！在地人驚呆　專家揭爆炸時間點

鋼鐵人管理層更換風波　球團：吳同喬無權對外代表公司

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

停好機車忘了拔鑰匙遭竊賊騎走　金山警不到1小時火速破案

解放軍3空軍基地「大擴建」全都鄰近台灣　衛星照片曝光

婦摔傷住養老院…「臀部潰爛」就醫查出性病　警曝：男看護也染病

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

社會熱門新聞

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

桃園15歲女「體育課突休克」亡　曾接種BNT

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

基隆男6F頂墜下爆頭　送醫不治

涉賣變臉A片50萬交保　小玉走出新北檢

deepfake換臉技術犯罪「無法律規範」

小玉變臉片超好賺　警呼過太爽

國道闖土坡切西瓜下交流道　瑪利歐神駕駛身分曝

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

快訊／不只小玉被抓！笑笑也被逮捕

小玉金庫塞滿千元大鈔　笑笑認當集團總帳房

更多熱門

相關新聞

女高中生借3萬投資比特幣　媽神救援

女高中生借3萬投資比特幣　媽神救援

新北市陳姓女子得知就讀高中的17歲女兒想要投資比特幣，還開口向她借錢3萬元，母女倆為此大吵一架，她警覺不太對勁，趕忙跑到蘆洲警分局五股分駐所報案，最終經過警方解釋、規勸，總算讓女兒相信真的是遇到詐騙集團。消息傳開後，這起案件也在PTT掀起網友熱議，「我17歲的時候在幹嘛」、「有些手法不只年輕人會被騙」。

想當「小富婆」聽從理專要投資虛擬貨幣險遭詐

想當「小富婆」聽從理專要投資虛擬貨幣險遭詐

「女佛醫」騙姐妹花　判吐還近4千萬

「女佛醫」騙姐妹花　判吐還近4千萬

平台控11直播主詐欺　外掛搶紅包600萬

平台控11直播主詐欺　外掛搶紅包600萬

他砸近2萬網購iPhone　開箱卻傻眼

他砸近2萬網購iPhone　開箱卻傻眼

關鍵字：

直播主詐騙魔鏡匯升詐騙捐卵賣卵飯局妹寫真集

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

蕾菈成換臉AV女主　飆罵小玉「噁男」：付錢都幫兇！

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

醫曝「胃癌7危險因子」：愛吃宵夜也中鏢！

即／館長回應「小玉事件」：我也會告

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

GINO偷曝天后「私下29秒畫面」：想讓大家知道

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面