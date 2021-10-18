媽媽說八字不合！5直播女嗲喊要賣卵賠錢　詐93粉絲抖內2500萬

▲5名直播主涉嫌以交往為前提，詐騙93名粉絲2500萬元，先後遭檢察官提起公訴。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

宇宙維網路工作室負責人陳俊維，拿著爸媽的資金培養5名年輕貌美的直播主，同時安排成員和直播主配合，分組在網路上佯裝要和網友交往，接著以「媽媽說八字不合」、「業績不足被迫參加性愛派對」、「要賣卵」等理由，要粉絲加碼抖內，前後93名男網友被騙走共計2500萬餘元，台北地檢署18日第2波追加起訴28人。

涉案的5名直播主分別是黎芫丞(藝名愛黎、奇奇)、馬于娟(白白)、李欣(夢夢)、李晏綺(邱采妮)、陳妍綾(Elena、娜娜)，其中愛黎、Elena娜娜、白白在3月間就已經因為和陳俊維聯手詐騙15名男網友997萬元遭起訴，夢夢、邱采妮則是18日遭追加起訴，另外藝名林萌、姜璦的直播主因罪嫌不足，先後獲得處分不起訴。

▲3月間已遭起訴的直播主Elena娜娜(左起)、愛黎、白白。（資料照／翻攝IG）

檢警調查，陳俊維為了提高直播業績，拿著爸媽的資金成立工作室，挑選有潛力、值得培養業績的直播主，進駐各大直播平台，並安排員工以「新客手」、「回客手」角色，與直播主分組搭配擔任小編，先由直播主和受騙粉絲見面後，接下來由小編們用直播主的名義，假意要和粉絲交往。

許多粉絲發現有機會發展進一步關係，都會熱情抖內，小編們會開始使出各種藉口話術，包括因為被公司發現私下交往，違反「禁愛令」規定，只能捐卵籌錢賠償公司，否則要被叫去當飯局妹、去韓國拍寫真，有時陳俊維還會派出自己的媽媽，佯裝是直播主的母親，傳送語音訊息，安撫粉絲，讓粉絲以為直播主的母親都同意交往，進而繼續贊助抖內。

台北地檢署在3月間首波起訴了12名被告涉嫌詐騙15名粉絲997萬元，之後檢警又查出另外78名粉絲受騙1600萬元，因此由檢察官在18日再依《組織犯罪條例》、《刑法》加重詐欺等罪，追加起訴28名被告。

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