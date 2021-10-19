地圖神人碰壁「找不到好食券可用餐廳」　揭台灣1窘況：不及格

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

經濟部推出的「好食券」亂象叢生，連地圖神人江明宗都驚呼，「我也找不到可以用好食券的餐廳！」同時，他也直言，該券檢驗了台灣數位支付的發展情況，目前看來是不及格的。

江明宗在臉書提到，他是綁定悠遊付，並跟著地圖找到的餐廳，結果店長說「不支援悠遊付」，所以撲空了，不過該間餐廳有支援其他付款方式，只是地圖上未顯示。

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他進一步指出，「地圖的資料取自政府網站，政府網站的資料又來自支付業者，中間只要有一個環節出錯，提供的資訊就會有問題；現在即使發現錯誤，我們也很難回報給適合的對象，所以只能任由抱怨的聲音繼續在網路流傳。」

▲好食券官網。（圖／記者曾筠淇攝）

最後，江明宗不禁感嘆，好食券成為一種壓力測試，檢驗了台灣數位支付的發展情況，目前看起來是不及格的。另外，他還發現，不只好食券地圖有Bugs，連跟著悠遊付的資訊找也是碰壁。

對此，網友們紛紛回應，「政府官員外行領導內行，明明是一個簡單的查詢搞得那麼複雜」、「政府做事老是腦補，想要衝數位支付，結果連查詢系統都做不好，民間幫做整合，後段資料亂七八糟，前端的查出來就是這樣」、「我是pi錢包，消費地點更少。在電腦前點好食券地圖，然後再找地點，直接估狗FB的店家，私訊求証後再前往消費」、「只能直接到百貨公司美食街消耗最快了」。