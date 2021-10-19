女嬰阿公招魂淚崩：要保母愧疚一輩子　父「胸口刺女兒圖像」曝光

記者洪靖宜／高雄報導

網紅鳳梨（吳泓逸）日前於臉書透露，朋友女兒送到保母家後，頭部遭受嚴重撞擊，搶救後仍宣告不治離世。19日上午女嬰的阿公阿嬤到場招魂，阿公難過的表示，希望孫女到天堂當天使；據了解，女嬰的爸爸沒到場，是因為前一晚在胸口刺下女兒圖樣，身體相當疲憊。

警方於14日晚間接獲報案，11個月大的女嬰送到53歲的蔡姓保母家托育，14日當天上午7點半送到，10點半就接到保母來電，直指孩子昏迷不醒，事後送到醫院搶救，但醫師卻發現女嬰頭部受到重創，經開刀4小時搶救後，仍因傷勢過於嚴重，於15日凌晨宣告不治死亡。

事後消息被揭露後，不少網友忿忿不平，甚至該晚就跑到保母家撒冥紙、丟雞蛋，為防止場面再次發生，18日10時30分家屬回到保姆家招魂前，警方一早約8時就在附近部署約40名警力，並於4個個路口管制，不讓看熱鬧的民眾闖入，住家門外還有上次被丟的冥紙，及用紅漆噴上的字。

▲女嬰阿公到場招魂，談到女嬰忍不住哽咽 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲女嬰家屬回保母家招魂。（圖／記者洪靖宜攝）

現場由女嬰的阿公阿嬤來招魂，阿公說招魂過程算是順利，但心疼的說，摔得時候魂魄都跑了，當天到醫院時女嬰還在流眼淚。談到孫女，女嬰阿公忍不住情緒落淚，他說當時詢問過社會局對方是優良保母，但不到兩天人就走了，「怎麼摔我不能評論，只希望她到天堂當天使。」

至於指控檢察官問案方式，女嬰阿公說：「每個檢察官問案方式不同，我也諒解，但希望不要給我們第二次傷害，問案技巧不太對，也沒有說他辦案不好是方式不對，只求個真相，不要讓孫女死不瞑目，10個月以來都是我跟太太照顧，每個人都好喜歡她，難免大家都很氣憤，讓保母好好活著，愧疚一輩子。」

不過，女嬰的爸爸沒有到場，據了解，是因為前一晚在右胸口前刺了女嬰圖像，要留下永遠的留念，因此人相當疲憊，他說心很痛，才想用刺青的痛來忘掉失去女兒的痛。

▲女嬰爸於胸口刺下對女兒的思念 。（圖／民眾提供）