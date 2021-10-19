貼傳單「惡鄰居吸毒犯」挨告　楊實秋兒批檢察官「有很大失職」

記者黃宥寧／台北報導

北市前議員楊實秋之子楊澤祖，與大馬有「暖聲熊男」之稱歌手丘沁偉，因合作網站撕破臉，導致多項官司纏身，楊涉嫌公開丘的住址，被依違反個人資料保護法起訴，丘則是辱罵楊「下海當男妓」，雙雙遭起訴。士林地院19日首開庭，丘同為被告卻未到庭，楊則在庭上向法官大批「檢察官有很大失職」，並稱自己所說的都是新聞內容，無加油添醋。

▲北市前議員楊實秋兒子楊澤祖與大馬歌手丘沁偉互控妨害名譽雙雙遭起訴，僅有楊赴士林地院出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

楊澤祖語帶不滿向法官表示，他有「很大意見」且認為檢察官有很大的失職。對於加重毀謗部分，他稱製作傳單寫上「吸毒犯罪紀錄」是事實，因丘沁偉於去年因吸毒被勒戒，傳單上寫的話都是新聞內容，沒有虛偽陳述，自己沒有加油添醋，他也提及，當時他遭丘誘騙吸毒，他做傳單也是想提醒丘的鄰居要注意，有這樣的「惡鄰居」。

至於違反個人資料保護法，他不滿的說「非常可笑」，丘沁偉去年吸毒，應該要回馬來西亞，卻非法滯台，更怒批丘「根本沒資格站在中華民國這塊土地上」；他也表示丘的租屋處承租人也不是他，而是他的胡姓男友人，哪來的違反個人資料保護法？

丘在2019年底被查獲持有安非他命吸食器，採尿送驗後呈陽性反應，證實曾施用安非他命，法院裁定入勒戒處所觀察，但是丘卻遲遲不到案，遭通緝，但丘在網路上指名道姓楊澤祖欠錢不還、賣淫為樂、下海當男妓，及施用二級毒品，遭起訴，今也未到庭陳述。

由於楊澤祖做無罪答辯，全案移審理庭候核辦，至於丘沁偉（現為通緝犯）院方將另再通知他下月16日開庭，若經依法傳喚不到將拘提到案。