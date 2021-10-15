颱風一走內行的就來「撿垃圾」　廂型車後行李廂一開：這值10萬

▲▼警方起出陳嫌趁颱風過後撿拾的紅檜、扁柏等漂流木，市價約10萬元。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

圓規颱風外圍環流挾帶強風豪雨，為台灣東北部帶來大量雨水，宜蘭山區在豪雨的侵襲下，有不少國寶級林木隨著暴漲的溪水被沖刷至下游，堆積在河床上，引起山老鼠的覬覦，保七總隊第四大隊員警於14日12時35分許，在宜蘭縣南澳鄉漢本海灘查獲陳姓犯嫌非法撿拾漂流木紅檜、扁柏等貴重木，陳嫌被依侵占罪移送偵辦。

保七四大隊針對轄區颱風汛期易發生漂流木堆積之河床，加強查緝非法撿拾行為，正當圓規颱風走後，大家忙著整理家園，山老鼠陳嫌為牟取不法利益，將撿拾之漂流木搬上車，殊不知遭保七四大隊員警利用遠端監控及空拍機等科技偵蒐器材蒐證，並立刻派遣線上警力前往攔截圍捕，經羅東林區管理處認定陳嫌違法撿拾之漂流木為一級珍貴木紅檜11塊、扁柏1塊共計800餘公斤，價值近10萬元左右。

保七四大隊大隊長廖正成表示，颱風或大雨過後，河川、海灘或海岸邊易累積大量漂流木，看似無主但實屬國有財產，未經公告開放撿拾前，民眾不能任意撿拾，依據《森林法》第15條第5項規定，天然災害發生後，國有林、竹木漂流到國有林區域外，當地政府須在1個月內清理註記完畢，1個月內未能清理註記的林木，當地居民才可自由撿拾清理。漂流木是國有財產，未經公告不得私自撿拾，籲請民眾千萬不要心存僥倖，以身試法。

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