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收彩券當小費「爽中2.8億」！她20年來「活在地獄」...超慘下場曝

▲泰國緬甸夫妻託雇主買彩券，竟意外中了600萬頭獎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國一名女服務生收到一張樂透彩券當作小費，中了1000萬美金頭獎，豈料卻成為她惡夢的開端！（圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

美國阿拉巴馬州的一名女服務生，22年前因為顧客留下一張樂透彩券當作小費，居然讓她獲得1000萬美金（約新台幣2.8億元）頭獎，沒想到原以為這是幸福的開端，竟是這位女服務生長達20多年的夢魘！

《每日星報》報導，22 年前，還在餐廳當女服務員唐達（Tonda Lynn Dickerson）收到一張樂透當小費時，她不知道這會導致數十年的法律糾紛、槍擊甚至綁架。1999 年 3 月 7 日，對於唐達來說，可能是一個非常不錯的星期天，離婚的她想要改變，也許是一個新的丈夫，一個新的家庭，一個新的生活。因此，當時這名叫做愛德華（Edward Seward）的顧客吃完餐點，並給唐達一張佛羅里達樂透彩作為小費時，她從未想過幸運之神就此降臨。

3 月13日星期日當天，唐達贏得1000萬美元，當時銀行建議她可以分30年，一次領取拿37.5 萬美元，因為過往一次領取的人最後總是落得悽慘下場。唐達接受這項建議，同時辭了餐廳工作。不過就在她迎接喜悅的同時，餐廳的前同事們卻打算要告她，這些前同事們指控她違背了服務生均分小費的決定。不過根據唐達的說法，當時大家對她拿到一張彩券多沒表示意見。如今這些前同事們堅信他們應該平分這筆鉅款。就在這4名前同事索討款項不成後，唐達因此被起告上阿拉巴馬州法院。

儘管她的辯護律師認為唐答沒有理由均分這筆鉅款，但陪審團並不認同財富只屬於唐達一人所有。法院最後提議，唐答可以保留約300萬美金，但是遭到她拒絕，於是這場官司持續上訴，沒想到一波未平一波又起，唐達的前夫馬丁（Stacy Martin）得知前妻變成了富婆，居然對她動了歪腦筋。

馬丁綁架了唐達，將她帶到了阿拉巴馬州北部的一處碼頭，就在馬丁致電向唐達家屬索討贖金時，唐達即時反應，奪下前夫的手槍並朝對方開槍，由於馬丁傷勢相當嚴重，念在過往情分上，唐達事後竟開車送前夫就醫，同時放棄起訴前夫綁架。

這時，唐達終於意識到自己的生活因為自己變有錢後分崩離析。除了前同事追討款項，甚至被前夫綁架勒索外，連稅務人員也不放過她，稅務人員認為，除了高額的所得稅外，唐達還必須繳納100 萬美元的「贈與稅」。所幸唐達提出上訴，最後不需繳交如此高額的稅金，不過經歷這一場又一場跟錢財有關的爭議，唐達表示，自己一點都開心不起來。

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