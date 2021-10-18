為救小朋友喪命…義消曝45歲鐘男「臉都撞腫了」：這父親很偉大

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日發生一起意外！「大自然體驗營」老師、學員、學生家長共31人前往該處，不料，其中6人(2大4小)遭洪水沖走，17日陸續尋獲2大2小的遺體。協助搜救的黃姓義消透露，其中一名45歲劉姓罹難者被找到時，疑似為了救小朋友，「臉都撞腫了」，直言他是一名偉大的父親。

▲黃姓義消透露，鐘男被找到時臉都被撞腫了。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧整起事發經過，「天大地方自然公司」16日再新北市雙溪區虎豹潭古道舉辦「大方大自然體驗」，包括大人、孩童在內共有31人參加，途中由於山區雨勢過大，一行人決定折返，孰料，行經「梳子壩」石階時，遇上瞬間暴漲的溪水，2大4小當場被沖走。

▲目前仍有2名女學生失蹤中，相關單位出動309人在虎豹潭附近流域持續搜救。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場救援，17日上午清晨6時45分尋獲45歲鐘姓家長，8時45分尋獲9歲蔡姓女童，10時40分尋獲11歲劉姓男童，11時40分在六合橋下找到48歲陳姓家長。鐘男女兒也於17日晚間赴現場招魂，悲喊「爸爸回家了」令人鼻酸。

其中協助搜救的黃姓義消透露，他17日清晨天還沒亮就到現場，在觀測水流方向後，他一路往可能的地方移動，最後在凌晨6時45分尋獲45歲鐘姓男子。他發現鐘男時，對方的臉已經被撞到腫起來，整個臉都受傷了，推測應是被山洪沖走時，情急之下為了救小朋友才會變成這樣，認為鐘男「這父親很偉大！」

▲虎豹潭鐘男的女兒在六合橋招魂，悲喊「爸爸回家了 」。（圖／記者黃彥傑攝）