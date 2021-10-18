變態小玉偷我的臉做A片！黃捷氣炸喊告：惡意又下流的性犯罪者

記者賴文萱／高雄報導

警政署刑事警察局佈線追查，百萬訂閱的Yuotuber 小玉（朱玉宸）竟操盤製作換臉迷片販售牟利，多名知名女網紅、政治人物都受害，警方18日上午也將人逮捕。對此，受害者之一的高雄市議員黃捷表示，她會走法律程序提告，為所有受害女性討回公道，怒批「這款惡意又下流的性犯罪者，一定要獲得應有的懲罰！」

▲百萬訂閱的Yuotuber 小玉操盤製作換臉迷片牟利，高雄市議員黃捷也是受害者。（圖／記者賴文萱翻攝）

變態網紅小玉偷我的臉做A片！黃捷今天氣憤表示，先前她受媒體專訪，發現有人用Deepfake技術，偷女性公眾人物的臉，再合成到A片上牟利，不法所得千萬元以上。經警政署刑事警察局的佈線追查，今天終於找到幕後首腦居然是百萬訂閱的Yuotuber 小玉（朱玉宸）。





黃捷進一步指出，之前就知道有人會把她的臉當成迷片女主角，這種新型犯罪型態一直有出現，今天警方抓到主謀，竟然是網紅玉，這讓她非常非常震驚。因為小玉是擁有百萬粉絲的Youtuber，受眾很廣、很有影響力，很多年輕人也會學習他的行為，但他卻做出踐踏女性尊嚴，用欺負女性的方式來謀取暴利，除了違法之外，更多的是對女性的傷害。

黃捷說，科技越來越發達，這種新型犯罪型態不只不好抓，而且越來越多女性受害，甚至受害女性可能還不知情，不知道什麼時候自己的臉會被當成性犯罪的女主角，讓女性活在恐懼當中，希望警方可以嚴加調查，希望不要有下個受害者出現。

除了要求警政單位嚴加查辦外，黃捷表示，她也會走法律程序提告，為所有受害女性討回公道。她並藉此呼籲，無論是和她一樣被惡意合成，或私密影像遭外流，請讓她陪著妳勇敢，一起把狼抓出來。「這款惡意又下流的性犯罪者，一定要獲得應有的懲罰！」

奎丁去年曾發布影片「消費網紅藝人外流影片! 一系列名單大公開？」就有網友在PTT的Gossiping板上回文，「提告小玉的名單都準備好了」，說他根據奎丁去年影片，以及推特預覽影片，整理出詳細的肖像權受侵害的受害者名單。

其中YouTuber、藝人佔最大宗，另外還有政治人物、實況主、非本國籍藝人、網紅、主播，甚至連館長都曾被小玉合成。網友整理完整名單如下：

政治人物：

立委高嘉瑜

議員黃捷

市府副發言人黃瀞瑩

YouTuber：

笑笑（小玉搭檔）

滴妹

咪妃

球球

千千

本本

許瑜

奎丁

阿樂

蕾菈

關關

可凡

阿民

晨晨

品子

米砂

魚乾

媛媛

泥泥汝

艾瑞絲

陸子玄

金魚腦

閃亮亮

安啾咪

Skimmy

一隻阿圓

愛莉莎莎

白癡公主

理科太太

美麗妄娜

這群人木星

這群人茵聲

眾量級家寧

妙見神小茉（老高老婆）

電獺少女宇恩

盛夏微涼Ryo

那個女生KIKI

實況主：

小墨

小熊

小葵

大魚

老王

Mita

葉子

阿寧

月希

蛋捲

瑀熙

阿寧

蝴蝶兒

妮妮子

貝莉莓

喬喬兒

凱琪K7

桃園娜美

開水小姐

學長Abby

LNGLeggy

LNG李迅

LNG老王

Rami瑞咪

Sandykaka

藝人：

峮峮

粿粿

泱泱

溫妮

李優

梓梓

Albee

馬嘉伶

黑嘉嘉

蔡瑞雪

許藍方

鄭家純

張景嵐

解婕翎

鄧福如

柯佳嬿

黃喬歆

郭書瑤

蔡依林

周曉涵

梁凱莉

吳怡霈

曾之喬

陳意涵

夏語心

徐瑋吟

邵雨薇

苗可麗

唐綺陽

瑞瑪席丹

虎牙陳伊

愷樂（蝴蝶姐姐）

網紅：

青青

龍龍

林襄

祈錦钥

主播：

張齡予

非本國籍藝人：

伊織萌

柏木由紀

新垣結衣

橋本環奈

吳卓源

陳芳語

馮提莫

李元玲

鄧紫棋

林明禎

阿部瑪莉亞



男YouTuber：

館長

未知：

Rita（應為網紅）