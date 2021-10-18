睽違193天疫情全+0「11／1有望降一級？」　指揮中心回應了

記者趙于婷／台北報導

台灣暌違193天首度本土、境外和死亡都是零，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午透露「離降一級近了。」疫情監測組組長周志浩今下午在疫情記者會表示，降級部分要看國內疫情、疫苗施打狀況，需要很多評估可以後，才會跟大家宣布。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心昨宣佈包括室外運動、室內外拍攝個人／團體照農、林、漁、牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作；山林、森林遊樂區、海濱活動都可以不用戴口罩，但民眾仍應隨身攜帶口罩，如果出現相關症狀或是與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴上。

在飲食方面，如果民眾能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，或是在指揮中心或主管機關指定場所（如：臺鐵高鐵用餐區）或活動，只要符合相關防疫措施，也可以不用戴口罩。

對於室外運動不戴口罩，是否有規範河濱、校園等場地？指揮官陳時中也直言「基本上在室外從事室外運動，只要本身沒有症狀，且與不特定對象，可維持社交距離，可在運動把口罩拿下，休息時還是要戴上。」

而針對疫情警戒，二級將延長到11/1，外界也關心如果本土疫情穩定，是否有望在11/1降一級？周志浩強調，目前內部還在討論當中，要整個綜合性來看，綜合面向做評估。