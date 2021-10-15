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1片不到1元！法務部「3場法拍」70萬片口罩　要買要快限購5盒

要買要快！70萬片口罩3場法拍　每片不到1元限購5盒

▲近70萬片口罩將有3場法拍，每人限購5盒，一片只要0.4元。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

口罩國家隊之一的台中釩泰公司，去年因委託未領有製作醫療用口罩許可的雲林丞威公司製作防塵口罩，再對外混充醫療用口罩販售牟利，遭到警方查緝，查扣工廠口罩與機台等物證。如今遭到查扣的近70萬片口罩將公開法拍，由法務部行政執行署彰化分署於10月16日、23日，以及11月2日進行3場拍賣，每人限購5盒，一次購買單位為5盒共100元，若以該廠市售同型號口罩價格換算，平均每片口罩只要0.4元。

台中市口罩國家隊釩泰去年遭彰化地檢署查獲，與未領有製作醫療用口罩許可的丞威公司合作，委託製造防塵口罩後對外混充醫療用口罩於藥局通路販售牟利，兩家公司最後分別已50萬、100萬元交保，丞威製作口罩的機台與未售出的近70萬片口罩都遭到查扣。

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彰化分署已於13日公開法拍4台口罩機，由某生技公司已167萬元得標。口罩部分，彰化分署已獲得彰化地檢署同意，將於10月16日、23日，以及11月2日進行3場拍賣。

16日首場法拍於彰化縣立體育場前紅磚區廣場進行，時間為上午7點至10點；23日的法拍於南投縣竹山文化園區內設攤，時間為上午9點至12點；11月2日則於彰化分署前廣場公開變賣，上午9點半開放搶購。前兩場變賣準備500盒，每盒50片，第三場準備5,000盒；變賣活動採每人每次購買單位為5盒，只賣100元。

而口罩大廠丞威今年5月已正式獲得衛福部許可製造醫療用口罩，若與丞威市售的同款口罩相比，市面上每盒50片的口罩要價250元，這次法拍換算下來一盒只要20元，平均一片只要0.4元，相當划算。


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