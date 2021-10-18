快訊／普悠瑪翻車18死！3人起訴　僅司機員尤振仲判4年6月

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

台鐵6432次普悠瑪2018年10月21日於宜蘭蘇澳新城站翻覆出軌，釀18死、215傷慘劇！事後檢方偵結全案，司機員尤振仲、時任台鐵機務處副處長柳燦煌、綜合調度所長吳榮欽等3人被依過失致死罪起訴。事故滿3周年前夕，宜蘭地院今（18日）宣判一審結果，尤振仲遭判4年6個月，柳燦煌及吳榮欽則獲無罪。

▲▼普悠瑪翻覆釀18死、215傷慘劇。（資料照／記者游芳男攝）

宜蘭地檢署案發後組成專案小組調查，認為司機員尤振仲擅自關閉列車自動防護系統（ATP），並以超過時速140公里的速度通過「速限75公里」的新馬車站前彎道，明顯超速行駛，為列車翻覆主因。

此外，普悠瑪營運以來，未與ATP遠端監視系統連線，故認定試車小組成員、時任台鐵機務處副處長柳燦煌以及綜合調度所長吳榮欽亦涉有過失，最終依過失致死罪將3人起訴，而此起重大事故導致數十個家庭破碎、上百人身體受殘，建請法官從重量刑。至於檢方同案偵辦的對象包括曾任台鐵局長周永暉、范植谷、鹿潔身等16名人員則獲不起訴。

宜蘭地院2019年10月2日首度開庭，司機員尤振仲委任律師指出，台鐵職場文化、作業流程有許多待改進之處，尤振仲發車前已知車有狀況，行駛間不斷呼救、喊停，卻未獲准停車，甚至擔心被「記小過」硬著頭皮繼續開，最終導致憾事發生；柳燦煌、吳榮欽則抗辯，他們執掌的工作內容與死亡結果之間並無相當因果關係。

開庭尾聲，法官也請被害人表達意見，有人沒意見，有人則和解撤告。此外，有被害人當庭表示，「事發近一年，一直沒看到台鐵提出具體的進步作法」、「事發後不敢再搭火車」，也有人提出質疑「我們坐的車前面有問題，中途有停，行駛中又喊停，為什麼繼續開？」「台鐵文化？每個人在團體裡都有妥協的時候，但記小過跟車上400多條人命相比，哪個更重要！？」

如今事故3周年前夕，宜蘭地院今（18日）宣判，司機員尤振仲依過失致死罪判刑4年6月，柳燦煌、吳榮欽2人則無罪。

▼台鐵司機員尤振仲當時事發後首度出面時崩潰痛哭。（資料照／記者林敬旻攝）