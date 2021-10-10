命大！男駕車翻落台南山區　昏迷32小時清醒後打112獲救

▲37歲沈姓男子駕車過彎失控翻車跌茖山坡，消防人員以吊掛方式將傷者搶救送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局10日凌晨據報，台南甲仙往南化方向過關山第二個轉彎處，有1部車輛過彎時翻車跌落山坡下，有人受困受傷，消防局馬上派員到場搶救，以聽聲辨位方式找到該車，以擔架吊掛方式將37歲沈姓男子救上，沈男肢體擦傷及疼痛及胸部疼痛，以救護車送醫急救，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於10日凌晨0時10分據報，有1名男子報案自稱10月8日由台南甲仙往南化方向過關山的第二個轉彎處，約下午4點因失控翻車跌落山坡失去意識，待他恢復意識已是10日凌晨0時10分（昏迷32小時），他受困車內，車子為寶色三菱休旅車，因手機無訊號而撥打112進線求助。

消防局馬上派出南化、玉井等消防分隊出動車輛7車13人前往甲仙往南化方向過關山的第二個轉彎處，報案人所稱的翻車跌落山坡地點搜救，在凌晨2時20分以聞聲辨位，果真在山坡下草木叢中發現該車，消防人員馬上將受困車上長達35小時的沈姓男子救出，沈男意識清醒，肢體有擦傷及疼痛及胸部疼痛，馬上用擔架於凌晨3時11分吊掛救上來，由南化分隊救護車送往麻豆新樓醫院救治。目前車禍肇事原因及相關責任由警方調查處理中。