　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

命大！男駕車翻落台南山區　昏迷32小時清醒後打112獲救

▲37歲沈姓男子駕車過彎失控翻車跌茖山坡，消防人員以吊掛方式將傷者搶救送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲37歲沈姓男子駕車過彎失控翻車跌茖山坡，消防人員以吊掛方式將傷者搶救送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局10日凌晨據報，台南甲仙往南化方向過關山第二個轉彎處，有1部車輛過彎時翻車跌落山坡下，有人受困受傷，消防局馬上派員到場搶救，以聽聲辨位方式找到該車，以擔架吊掛方式將37歲沈姓男子救上，沈男肢體擦傷及疼痛及胸部疼痛，以救護車送醫急救，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

▲37歲沈姓男子駕車過彎失控翻車跌茖山坡，消防人員以吊掛方式將傷者搶救送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲37歲沈姓男子駕車過彎失控翻車跌茖山坡，消防人員以吊掛方式將傷者搶救送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於10日凌晨0時10分據報，有1名男子報案自稱10月8日由台南甲仙往南化方向過關山的第二個轉彎處，約下午4點因失控翻車跌落山坡失去意識，待他恢復意識已是10日凌晨0時10分（昏迷32小時），他受困車內，車子為寶色三菱休旅車，因手機無訊號而撥打112進線求助。

▲37歲沈姓男子駕車過彎失控翻車跌茖山坡，消防人員以吊掛方式將傷者搶救送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲37歲沈姓男子駕車過彎失控翻車跌茖山坡，消防人員以吊掛方式將傷者搶救送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局馬上派出南化、玉井等消防分隊出動車輛7車13人前往甲仙往南化方向過關山的第二個轉彎處，報案人所稱的翻車跌落山坡地點搜救，在凌晨2時20分以聞聲辨位，果真在山坡下草木叢中發現該車，消防人員馬上將受困車上長達35小時的沈姓男子救出，沈男意識清醒，肢體有擦傷及疼痛及胸部疼痛，馬上用擔架於凌晨3時11分吊掛救上來，由南化分隊救護車送往麻豆新樓醫院救治。目前車禍肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
快訊／蔡英文將現身國慶大典　狙擊手曝光！總統府頂樓戒備
圓規颱風明雨勢最猛　「豪雨以上」熱區出爐
快訊／羅一鈞領唱國歌　史上最巨國旗飛越總統府！
男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮「爆頭身亡」
快訊／國1這路段「紫爆」時速19公里　成大型停車場
快訊／第19號颱風「南修」生成！預測路徑出爐
驚傳遭大陸全面封殺！羅志祥：我洗不白了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

匯款到義大利幫助上海前男友　這個邏輯不對！婦人保住8萬

房間傳出「小動物呻吟聲」　老師開門驚見他們的小秘密

命大！男駕車翻落台南山區　昏迷32小時清醒後打112獲救

吃屎哥脫了！闖國慶管制區抗議　遭架離高喊「叫蔡英文出來」

2年25人溺斃！　李眉蓁質疑「愛河變鬼河」反被網酸爆

連人帶車重跌2公尺摔進農田裡！　台中男「身體冒1警訊」釀禍

他偷吃130元滷味配海尼根遭判5年！　對店員「做1舉動」害慘自己

國慶煙火自己放？新店放炮怪男又出沒　凌晨天橋「15連發炸天」

「妳下面很濕」　軍人酒後趁屋主送客偷爬上床！扒褲性侵女友人

獨／帶酒歡唱遭拒！16歲屁孩KTV外爛醉爆走　脫口罩大鬧超商

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

青春住了楊丞琳！飆唱《雨愛》《曖昧》　狂勾偶像劇回憶…粉絲超激動合唱ＸＤ

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

匯款到義大利幫助上海前男友　這個邏輯不對！婦人保住8萬

房間傳出「小動物呻吟聲」　老師開門驚見他們的小秘密

命大！男駕車翻落台南山區　昏迷32小時清醒後打112獲救

吃屎哥脫了！闖國慶管制區抗議　遭架離高喊「叫蔡英文出來」

2年25人溺斃！　李眉蓁質疑「愛河變鬼河」反被網酸爆

連人帶車重跌2公尺摔進農田裡！　台中男「身體冒1警訊」釀禍

他偷吃130元滷味配海尼根遭判5年！　對店員「做1舉動」害慘自己

國慶煙火自己放？新店放炮怪男又出沒　凌晨天橋「15連發炸天」

「妳下面很濕」　軍人酒後趁屋主送客偷爬上床！扒褲性侵女友人

獨／帶酒歡唱遭拒！16歲屁孩KTV外爛醉爆走　脫口罩大鬧超商

張雅琴批「龍k之亂」是演的…黃豪平表態了！　點名她揭穿背後真相

快訊／蔡英文將現身國慶大典　狙擊手曝光！總統府頂樓戒備

快訊／「國民女婿」羅一鈞、「國民女友」羅嘉翎領唱國歌

《洛時》記者向天使發警訊：大谷翔平可能轉戰道奇

前英國一姊談拉杜卡努輸球不意外　「她最好是不要想太多」

圓規颱風明雨勢最猛！環流＋東北風夾擊　「豪雨以上」降雨區域出爐

匯款到義大利幫助上海前男友　這個邏輯不對！婦人保住8萬

他買重機問「新車可卯起來飆嗎」？網殘酷回：你這台騎不快、放心

房間傳出「小動物呻吟聲」　老師開門驚見他們的小秘密

快訊／史上最巨大國旗飛越總統府　CH-47吊掛「65坪」飄揚空中

氣老爸下車太久！沙皮狗「猛按喇叭」　坐駕駛座表情超母湯：快給我滾回來

社會熱門新聞

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

獨／北宜超警車「免罰」…重機女曝光！晚上變帥DJ

偷吃滷味配海尼根遭重判5年！　他1舉動害慘自己

趁屋主暫離！　軍人偷爬上床性侵女友人

小護士下班興沖沖朝聖被拒　金錢豹表歉意願招待3hrs

嘉縣火燒車男成焦屍　8字遺言讓妹妹心好痛

車衝分隔島卡2車道間！超扯原因曝

甜點妹上班遭襲臀4次！報警才知色狼在身邊

李眉蓁質疑「愛河變鬼河」　反被網酸爆

兄妹為亡父奠儀翻臉　法官發現哥哥多拿了

快訊／嘉義33歲男疑打AZ後死亡

快訊／聯保廠新店營區「深夜冒黑煙」　多名軍人幫忙滅火

獨／中職最強投「放水」消失23年　親曝現況

花蓮富里鄉村長背部中彈送醫

更多熱門

相關新聞

出巡大媽與千歲爺隔63年破冰同台

出巡大媽與千歲爺隔63年破冰同台

2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於永華市政中心西側廣場再度登場，繼8日有9尊神尊出席，9日晚土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」亦出席，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良、文化局長葉澤山皆到場接駕，由於「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺難得的隔63年「同場」，十分難得殊勝。

台南鄒族日樂舞饗宴熱鬧登場

台南鄒族日樂舞饗宴熱鬧登場

轎車左轉遭高速衝撞　右車門凹入副駕駛座3傷

轎車左轉遭高速衝撞　右車門凹入副駕駛座3傷

台南市強化外籍移工反毒打詐

台南市強化外籍移工反毒打詐

國慶連假首日台南湧人車

國慶連假首日台南湧人車

關鍵字：

台南小客車翻車送醫

讀者迴響

熱門新聞

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

張雅琴狠酸博恩落淚、鄭家純屠龍：很假

快查第11期有沒有你？疫苗預約平台今開放「資格查詢」

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

軍帽女總統府前抗議、吃屎哥怒喊「蘇貞昌下台」　警方火速驅離

姊弟29F跳下身亡　留絕望遺書：不想寫作業了

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面