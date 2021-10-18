城中城大火燒出悲歌！弟遭反鎖1樓「活活燒死」　哥淚吐辛酸原因

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生46死大火，是高雄有史以來傷亡最慘重火警，同時一把火也燒出社會底層悲歌。警方調查，火警發生當天一名許姓男子獨自陳屍在1樓屋內，調查後才發現竟是許男胞兄將門反鎖，導致許男無法逃生，活活被燒死；事後許男哥哥遭檢警帶回偵訊，他才愧疚說出辛酸原因。

▲許男哥遭檢警帶回訊問。（圖／記者吳世龍攝）

城中城大火發生後，檢警陸續自社區內抬出亡者遺體，但大部分死者都位於7樓以上，唯獨許姓男子全身焦黑、獨自陳屍在1樓，檢警勘驗現場，研判1樓逃生應該不難，即便當下許男熟睡，也不致完全沒有任何逃生痕跡，活生生淪為焦屍，因此認為情況有異，進一步調查才發現，原來許男當天是被胞兄反鎖在1樓屋內，因此才導致火警當下無法自行逃生，活活在大火中被燒死。

事後許男哥哥遭檢警帶回訊問，哥哥難過地表示，自己就住在城中城大樓對面，雖然弟弟白天表現正常，還能夠工作，但晚上有酗酒的習慣，一旦喝酒後就會情緒大變，還具有暴力攻擊傾向，哥哥也曾多次因此遭到弟弟痛毆，時常鬧得人仰馬翻，最後兄弟倆協議，弟弟晚上結束工作回房後，便由哥哥將房門由外側上鎖，以防弟弟酒後鬧事，待白天才開門放他出來。

許男哥哥說，火災發生當晚，弟弟還有打電話來，表示停電了，他驚覺情況有異，立刻下樓查看，不料這時城中城1樓已經陷入一片火海，他再度回撥弟弟電話，但已無人接聽，只能哭著向消防員求救「我弟弟還在裡面，拜託一下，快點救救他！」無奈最後弟弟被尋獲時已經成為一具焦黑遺體。

檢察官訊問後，認死者兄長許姓被告涉有過失致死罪嫌，但考量已交代完整事實經過，無羈押原因，且死者平日均由哥哥負責提供住處、經濟來源及生活照料，念二人手足情誼，故予以請回。許男離開地檢時也向記者表示，是有原因也已跟檢察官說明了，對於弟弟的死，也感到很難過。

▼城中城大樓14日發生大火，釀成46死41傷。（圖／記者許宥孺翻攝）