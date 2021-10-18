　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

城中城大火燒出悲歌！弟遭反鎖1樓「活活燒死」　哥淚吐辛酸原因

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生46死大火，是高雄有史以來傷亡最慘重火警，同時一把火也燒出社會底層悲歌。警方調查，火警發生當天一名許姓男子獨自陳屍在1樓屋內，調查後才發現竟是許男胞兄將門反鎖，導致許男無法逃生，活活被燒死；事後許男哥哥遭檢警帶回偵訊，他才愧疚說出辛酸原因。

▲城中城大火，許男哥 。（圖／記者吳世龍攝）

▲許男哥遭檢警帶回訊問。（圖／記者吳世龍攝）

城中城大火發生後，檢警陸續自社區內抬出亡者遺體，但大部分死者都位於7樓以上，唯獨許姓男子全身焦黑、獨自陳屍在1樓，檢警勘驗現場，研判1樓逃生應該不難，即便當下許男熟睡，也不致完全沒有任何逃生痕跡，活生生淪為焦屍，因此認為情況有異，進一步調查才發現，原來許男當天是被胞兄反鎖在1樓屋內，因此才導致火警當下無法自行逃生，活活在大火中被燒死。

事後許男哥哥遭檢警帶回訊問，哥哥難過地表示，自己就住在城中城大樓對面，雖然弟弟白天表現正常，還能夠工作，但晚上有酗酒的習慣，一旦喝酒後就會情緒大變，還具有暴力攻擊傾向，哥哥也曾多次因此遭到弟弟痛毆，時常鬧得人仰馬翻，最後兄弟倆協議，弟弟晚上結束工作回房後，便由哥哥將房門由外側上鎖，以防弟弟酒後鬧事，待白天才開門放他出來。

許男哥哥說，火災發生當晚，弟弟還有打電話來，表示停電了，他驚覺情況有異，立刻下樓查看，不料這時城中城1樓已經陷入一片火海，他再度回撥弟弟電話，但已無人接聽，只能哭著向消防員求救「我弟弟還在裡面，拜託一下，快點救救他！」無奈最後弟弟被尋獲時已經成為一具焦黑遺體。

檢察官訊問後，認死者兄長許姓被告涉有過失致死罪嫌，但考量已交代完整事實經過，無羈押原因，且死者平日均由哥哥負責提供住處、經濟來源及生活照料，念二人手足情誼，故予以請回。許男離開地檢時也向記者表示，是有原因也已跟檢察官說明了，對於弟弟的死，也感到很難過。

▼城中城大樓14日發生大火，釀成46死41傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
台北恐怖挖眼女「上銬畫面曝」　4警聯手才壓制
快訊／虎豹潭「尋獲粉色雨衣、登山鞋」　確認8歲女童遺失物
快訊／蘇貞昌下令防疫再鬆綁！最新措施出爐
吳姍儒炸出渾圓雙球！　憲哥狂被cue：發生命案啦
鴻海電動車入門款「售價不到百萬」！上市時間出爐
台北恐怖挖眼！她美工刀狂砍　2000元交保原因曝
好市多「秋冬神物」上架！　1錠不到10元
200男女裸奔！畫面「一排雪白懸空雙球」超震撼
快訊／美國入境新規定「仍無高端」　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

養樂多偷摻安眠藥！酒店小姐喝下遭猥褻　惡男辯性交易下場曝

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

普悠瑪翻車18死「僅司機員判刑」台鐵2長官無罪！理由曝：他無悔意

抓這叢樹枝保命！虎豹潭落水9歲女童吹哨獲救　冷靜還原經過

快訊／虎豹潭20km外「尋獲粉色雨衣、登山鞋」！8歲劉小妹遺失物

普悠瑪事故滿三年！家屬含淚重返事故現場：願你當個快樂天使

以為沒人發現！她視茫茫沿路撞車「換手」給男伴...2人酒測值曝

台北挖眼女上銬畫面曝！連砍多刀不手軟　4警聯手才成功壓制

龍井濟公回鑾險爆衝突　1男與信徒碰撞起口角推擠

台北挖眼女2千元交保原因曝！美工刀狂砍涉重罪　竟想和解了事　

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

金高銀「裝口愛＋磨蹭」撒嬌安普賢遭無視　高手示範「裝弱開瓶術」臉超欠打XD

養樂多偷摻安眠藥！酒店小姐喝下遭猥褻　惡男辯性交易下場曝

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

普悠瑪翻車18死「僅司機員判刑」台鐵2長官無罪！理由曝：他無悔意

抓這叢樹枝保命！虎豹潭落水9歲女童吹哨獲救　冷靜還原經過

快訊／虎豹潭20km外「尋獲粉色雨衣、登山鞋」！8歲劉小妹遺失物

普悠瑪事故滿三年！家屬含淚重返事故現場：願你當個快樂天使

以為沒人發現！她視茫茫沿路撞車「換手」給男伴...2人酒測值曝

台北挖眼女上銬畫面曝！連砍多刀不手軟　4警聯手才成功壓制

龍井濟公回鑾險爆衝突　1男與信徒碰撞起口角推擠

台北挖眼女2千元交保原因曝！美工刀狂砍涉重罪　竟想和解了事　

科技業薪水就是高？　和碩、緯創平均薪資出爐與想像有落差

全運會台東射擊奪首冠！柔道莊琇茹、莊尚晉兄妹雙雙摘金

普悠瑪事故釀18死！司機員一審判4年6個月　台鐵回應了

謝宗學／重視基層診所「生存危機」　迎接解封輕症衝擊

養樂多偷摻安眠藥！酒店小姐喝下遭猥褻　惡男辯性交易下場曝

「暴衝怕咬到爸爸」貪玩汪吃零食小口輕輕咬　網讚：養到天使

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

宏佳騰10／27發表Ai-2 Gather　首款Gogoro聯盟三輪車來了！

台中第二大美食戰區掀黑金大戰　土洋咖啡店搶卡位

誰該下台僅次蘇貞昌和陳時中　陳吉仲：能排在一起是光榮

超逼真！開箱淘寶「假胸神器」 cup升級效果驚人...觸感超真實

社會熱門新聞

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

陳修將女友背景曝　友嘆：她炫耀男友多好

4女控「民代助理」騙砲性騷　19歲妹也受害

殯葬同業酸陳修將黑幕　嗆「修復界得到安寧」：哈哈哈

獨／鄧佳華道歉　希望連千毅給機會

小玉靠奎丁、高嘉瑜變臉A片賺錢　受害名單至少百人

嘉義某中學師生尋短女學生不治　2人曾現身超市

城中城「死者」在醫院醒來！　她開心找回媽媽

即／普悠瑪翻車18死！司機員尤振仲判4年6月

害鄧佳華要打破傷風！吃屎哥說原因

更多熱門

相關新聞

追城中城致命3大關鍵　「挑高玻璃帷幕」成恐怖火爐

追城中城致命3大關鍵　「挑高玻璃帷幕」成恐怖火爐

高雄城中城大樓14日清晨發生火警，這把無情惡火釀成46人死亡、41人受傷的重大悲劇，這也是台灣史上單一建物死傷第二嚴重的火警意外，更燒出了危老建物的隱藏危機。檢視「城中城」大樓三大致命危險因子，包括老舊建物梯間堆滿雜物、原商業使用樓層建材裝潢不符合防焰消防標準、低樓層建材使用玻璃帷幕與挑高設計導致火場形同火爐，迅速竄燒，都是造成此次大火難以逃生、死傷慘重的關鍵因素。

信維整宅喊都更逾20年「低收戶無處去不敢搬」

信維整宅喊都更逾20年「低收戶無處去不敢搬」

城中城男被反鎖成焦屍　哥無保請回

城中城男被反鎖成焦屍　哥無保請回

瑞豐夜市驚傳8人圍毆！1國中生送醫　

瑞豐夜市驚傳8人圍毆！1國中生送醫　

王浩宇捐衣物給受災戶　遭質疑討好選民

王浩宇捐衣物給受災戶　遭質疑討好選民

關鍵字：

城中城高雄

讀者迴響

熱門新聞

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

鄭家純突報喜「懷孕初期」！手遮肚洩深V：半年後見

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

分手許維恩3年…KID認了「曾天天都想到她」！

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

吳宗憲關島工作喝開　曝醉後搭飛機NG行為

妹子住飯店　連換2房竟都藏有針孔攝影機

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

鄧佳華PK吃屎哥！互槓3年直播扭打爆血「被逼吃大便」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面