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社會 社會焦點 保障人權

4女控騙砲性騷　民代助理道歉：沒做就是沒做

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲4女出面控唐男騙砲、性騷。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

曾擔任台北市議員鍾佩玲、立委何志偉助理的唐姓男子，遭4名女子指控利用助理身分約砲、性騷，而受害者包括19歲大學生，以及北市府官員的女兒等人。對此，他今天（18日）凌晨在臉書回應，「沒有做的事情就是沒有，我無心傷害誰或利用誰。」

唐男說，無論是過去在推特上的事情，還是近期跟前室友的事情，他都有在當下表達自己立場，並對受到傷害的友人誠摯地道歉。

唐男強調，還是要再次重申，沒有做的事情就是沒有，「我無心傷害誰或利用誰，但對於溝通出問題造成的誤會，或在相處分際上不夠成熟導致的傷害，我願意再一次誠心地道歉。」

▼唐男臉書全文。（圖／翻攝唐男臉書）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

►唐男臉書全文：

嗯跟朋友們報告一下，昨天上午我接到了鏡週刊的訪問，下週要報導我的事情。

無論是過去在推特上的事情，還是近期跟前室友的事情，我都有在當下表達我的立場，並對受到傷害的友人誠摯的道歉。我還是要再次重申，沒有做的事情就是沒有，我無心傷害誰或利用誰，但對於溝通出問題造成的誤會，或在相處分際上不夠成熟導致的傷害，我願意再一次誠心的道歉。

另外要提的事情，在記者的接觸與尋求回應的過程中，不斷將這些事件與我的前工作和前雇主做連結，都是我無法認同的。尤其記者居然在訪問中詢問說我在辦公室是否有受到雇主霸凌一事，更是讓人匪夷所思。

我不僅要鄭重否認霸凌一事，更要在此澄清：眾所皆知我的前雇主年輕且待人和善，對辦公室助理都照顧有加，人身攻擊的霸凌完全是惡意捏造的中傷。記者提問背後的惡毒扭曲，試圖對前雇主進行抹黑與不當連結，讓人不禁懷疑幕後有心人士正在利用選舉將近的期間，透過媒體公器對內容移花接木，並以不相干的他人人際往來糾紛在遂行政治鬥爭，我感到無奈與遺憾。

對於接到訪問一事我真的萬分無奈，我已在訪問當中鄭重澄清，但媒體為了觸及率與銷量，連子虛烏有的前雇主霸凌情事都不知從何捏造而來，報導的內容可想而知不會太好看。為了怕朋友擔心我在這邊先簡單說明，也請大家不要擔心。更希望潑髒水的政治文化，可以到此為止。

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