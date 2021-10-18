台中大坑民德里百餘戶無自來水可用　水公司將設管改善

▲自來水公司將新建5000噸配水池及新設管線工程，以解決大坑民德里民眾長期以來的用水困擾（下同）。（圖／立委莊競程服務處提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

文明孤兒！台中市北屯區大坑民德里等地勢較高區，仍有百餘戶居民無自來水可用，且因地勢高低落差大，每遇自來水破管，無水可用民戶更達2200戶；經立委莊競程與市議員曾朝榮積極爭取，自來水公司將於新社區中興嶺一帶，興建5000噸配水池及新設管線工程，以解決民眾長期以來的用水困擾。

莊競程與曾朝榮今天在民德里活動中心舉行「北屯區大坑無自來水地區爭取供水改善說明會」，自來水公司第四區管理處長王亮中、副處長張子中、工務課長謝宗良、台中給水廠廠長方俊傑、市府經發局公用事業科長鄭錫禧，民德里長黃榮昌、大坑里長曾朝瑝、東山里長邱財源、民政里長黃明華等人都到場參加。

莊競程表示，無法想像大坑地區至今還有這麼多戶居民無自來水可用，長期需靠飲用地下水、山泉水維生；而包括民德、大坑、東山，以及民政等里因區域廣闊、地勢高低落差大，自來水公司供水採分站加壓，卻每遇破管即造成大坑附近無預警停水、既有2200戶居民無水可用，民眾迭有怨言，因此向自來水公司爭取新設管線工程，未來將有效改善供水問題。

王亮中指出，經與莊競程、曾朝榮、當地里長等會勘結果，已向國防部軍備局申請租用新社區永興段1073地號部分土地，興建5000噸配水池，由重力流供水方式，供應大坑附近高地區域，預計2022年底前施工完成；總工程經費約5000萬元，包括新社區新設水井5000噸配水池至連接北屯區東山路二段管線工程，經費4100萬元，東山路二段至連坑巷管線聯絡工程，經費900萬元，共嘉惠7百餘戶。

黃榮昌表示，民德里幅員遼闊，約有150戶以上民眾無自來水可用，且當地屬管線末端且管線老舊，往往最先停水、最慢復水，不但打亂民眾正常作息，更嚴重影響生活品質，希望自來水公司加速埋設東山路二段管線工程進度，以早日改善居民供水不便問題。

曾朝榮說，自來水是民生基本需求，尤其大坑地區步道景點多，近來因疫情趨緩影響，假日大量人潮湧入，興建配水池計畫，確有必要性與公益性。



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