大貨車撞壞消防栓自來水狂噴　網笑：免費洗車「龍潭人限定」

▲加油站消栓遭撞壞，自來水狂噴數公尺高。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭一家加油站旁消防栓，21日中午遭加完油後的全聯結大貨車撞壞，導致大量自來水噴出達數公尺高，讓從該處進出加油站的車輛都被水洗一番，警方將車禍事故排除後，後續由自來水公司搶修中，也造成附近11個里減壓供水至22時。民眾PO網後，網友笑稱「免費洗車服務」、「龍潭居民限定」。

▲駕車進出加油站都被水洗一番。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方表示，21日11時25分許，在龍潭區中正路與大昌路二段路口處，男子駕駛營業曳引大貨全拖車，自中正路516號（加油站）起步，不慎碰撞路旁之分水閥，造成管線破裂，駕駛酒測值測定為0，事故排除後、後續現場已通知臺灣自來水公司報修。

▲網友稱免費洗車服務，龍潭居民限定。（圖／龍潭警分局提供）

有目擊民眾在臉書「龍潭人」貼文，龍潭區大昌路與中正路口水管被撞斷了，警察在現場處理。由於噴水處恰巧在加油站進出口，使得進出加油站都給狂噴的自來水沖洗過，網友回「免費洗車服務」、「免費洗車，龍潭居民限定！洗不乾淨不用錢」、「已經很旁邊還會撞到，開車的是不帶眼睛出門嗎？」、「這種開車技術該吊銷執照」。

為了搶修遭撞斷分水排氣閥，台灣自來水公司也在網站公告，龍潭區三林、富林等10個里到晚上22時減壓供水，提醒用水民眾注意。