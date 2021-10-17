全台最大直營店！豆油伯10／20進駐屏東勝利星村　也賣名廚料理包

▲豆油伯10/20進駐屏東勝利星村。（圖／豆油伯提供）

記者黃士原／台北報導

即將邁向第五十年釀造旅程的「豆油伯」，10月29日正式進駐屏東市勝利星村創意生活園區，這也是目前豆油伯第二間、但卻是全台最大間的直營店，以「體驗、分享、傳遞」為三大營運主軸，將各式釀造醬油的原料做為空間展示主角，讓消費者從「一顆原豆」開始，進一步了解與認識台灣雜糧的變化與魅力。​

「豆油伯勝利星村品牌文化體驗館」在空間設計中，豆油伯與合作的 4cus creative 團隊以「一顆原 豆看見一個世界」為靈感，商品躍身空間氛圍的主角，同時運用多寶閣作為空間設計的主 體，維持日式建築的方形牆板特點，在尊重文物建築體的限制，並且不外加任何釘樁或層板 的條件之下，依照牆面量身定做出一整面的多寶閣展架。

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▲豆油伯勝利星村品牌文化體驗館是全台最大直營店。（圖／豆油伯提供）

豆油伯在屏東、高雄、台南、嘉義、花蓮等地與農民契作台灣大豆與小麥，其中包括產量極少的台灣原生種小黑豆做為釀造醬油的原料，雖然從未開放釀造廠區做為觀光與品牌宣傳之用，但透過農糧署的食物履歷登記，消費者除了可以完整追蹤產品原料來源之外，藉著清楚且不複雜的成分標示，在消 費意識抬頭的此刻，「豆油伯勝利星村品牌文化體驗館」將以更透明和公開的方式，讓消費者了解製作醬油的過程。​

▲豆油伯與合作的 4cus creative 團隊以「一顆原 豆看見一個世界」為靈感，商品躍身空間氛圍的主角。（圖／豆油伯提供）

堅持保存傳統醬釀風味，豆油伯也獲得台灣名廚的認同與支持，包括高雄「LA ONE Kicthen」簡天才、宜蘭渡小月第四代傳人「麟手創」陳冠宇、 台北客家川菜第一品牌「巷上食璞」林燕吟主廚及以及2021年再次獲得必比登肯定的台中小樂沐/gubami主廚陳嵐舒，未來「豆油伯勝利星村品牌文化體驗館」也將販售以上名廚料理包，​有林燕吟主廚的麻辣烤麩、陳冠宇的西魯肉等。