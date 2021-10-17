戶外運動有望免罩！專家認證「2大硬指標」：本來就該這麼做

▲戶外運動有望解禁口罩。（圖／台北市水利處提供）

記者許若茵／採訪報導

昨指揮中心表示，針對戶外運動是否鬆綁口罩限制，最快今日將給答案。對此，有專家直言，「本來就該這麼做」，認為戶外運動具備「兩項防疫硬指標」，已經沒有戴口罩的必要。

指揮中心自5日起，鬆綁山林、海濱等空曠地區，若能維持社交距離即可不用佩戴口罩。現國內疫苗覆蓋率已破六成，明又將是二級警戒到期日，昨中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞透露，針對戶外運動是否放寬戴口罩限制，預計最快今天詳細說明。

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▲專家認為，戶外運動可不戴口罩。（圖／水利處提供）

「我覺得本來就該這麼做」，中華民國防疫協會理事長王任賢直言，戶外運動具備兩項防疫硬指標，包含自然通風的流通空氣、維持社交距離，已經沒有戴口罩的必要，不需要再觀察就可開放。他也指出，當年SARS疫情仍嚴峻時，世界衛生組織就已宣布逛街可不佩戴口罩，質疑現在新冠肺炎期間，規範戶外運動須戴口罩「不是很奇怪的事情」？

不過對於室內能否鬆綁，黃任賢則說「我覺得可能要再緩一點」，因為室內缺乏自然通風，政府應該較嚴格規範掌控，但建議室外運動一定要開放，「這是老早就要開的東西」。

至於何時能全面解封口罩，黃任賢強調，「以後時期都要戴，室內我是絕對贊成戴」，他解釋，即使疫苗覆蓋率高，但在室內仍應維持佩戴口罩，佩戴口罩應成為常態，不過可以不用強制、部分解禁，像是如果室內都是已篩檢過、打過疫苗的親友就可以拿下口罩，而若是空間狹小，仍應持續戴口罩，重申「室內維持戴的原則、室外維持開的原則」。