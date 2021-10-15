備註放門口「綠色外送箱」！外送員照辦卻遭投訴　照片笑翻眾人

▲外送員抱怨依照客人的指示把餐點放到「綠色外送箱」，卻因此遭到停權7天。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

實習記者林郁婷／綜合報導

叫外送已成為民眾的日常生活，而外送員接單多，有時會碰到奇奇怪怪的狀況。一名外送員就表示，依照客人備註中的指示，把餐點放在「指定位置」，沒想到事後遭到客人投訴，害他被公司停權，讓他生氣又無奈。不少看到照片後都爆笑表示「沒毛病」。

一名外送員在「外送員的奇聞怪事」貼出訂單備註的截圖和照片，只見客人要求送達後，把餐點放在門口右下角的一個「綠色外送箱」就可以，他依照指示抵達地點後，看到門口有一個「綠色的垃圾子母車」，便想是客人所指定的外送箱，於是將餐點放在上面，沒想到到事後卻遭到投訴。

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原PO抱怨是顧客自己指定要放「綠色外送箱」的，怎麼他照做後，對方竟跟外送平台客服投訴，害他遭到停權7天，忍不住氣得大罵。

照片曝光眾人全笑翻，「沒毛病，顏色是對了」、「笑到沒丁沒當」、「人才啊！國家真的需要你，加油」、「這個外送箱可以放滿整棟大樓的外送，只是可能不太好取餐」、「要是我也是投訴你」、「這外送箱有點大，樓上感覺大通舖」、「那叫子母車，不叫外送箱啊」、「呃，就算是客人備註我也不會放在那上面」。

還有同一棟大樓的住戶PO出一張另一角度的照片，可以清楚得到，大門口的確有一個小箱子，但外觀顏色並不是綠色的，反而是藍綠色，旁邊的子母車才是真的綠色，如果趕時間的確容易搞錯，這名住戶開玩笑地說，「住到現在才知道 原來一直以來我都搞錯外送箱了」。

▲住戶PO出另一個角度的照片。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）