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網紅嗆銀行態度差「怒領2千萬現金」開勞斯萊斯載走…超狂畫面曝

▲▼上海網紅嗆銀行服務態度差，怒領3皮箱現鈔開勞斯萊斯載走。（圖／翻攝自微博）

▲上海網紅嗆銀行服務態度差，怒領3皮箱現鈔開勞斯萊斯載走。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一名在微博有160萬粉絲的資安專家，10月16日在微博發文吐槽，因上海銀行虹梅支行的工作人員服務態度差，氣炸將存在該行內的數千萬（人民幣，下同）存款以現金形式轉走，不僅如此，還要求工作人員進行清點時算清楚。最後，他帶著幾大箱現金開著勞斯萊斯離開。

16日，大陸知名互聯網資訊安全專家，也是微博網紅「sunwear」發文稱，「去了一趟上海銀行虹梅支行，這是有史以來見過服務態度意識最差的銀行，從接電話的到保安到職員全都是一副你欠他的樣子，知道的是他們來上班，不知道還以為上墳的，說話也沒有任何禮貌可言。」

「sunwear」稱，客戶把錢都放在這裡，獲得奇差的態度，大部分銀行都恨不得客戶多存點百般呵護服務，這裡一反常態，雖然自己不是什麼頂級富豪，但也放了幾千萬，近1年這家銀行流水接近4億（人民幣，下同）。

因為這樣的服務態度，「sunwear」決定把錢全部取走，放到別的銀行。另外，他稱，比較傳統喜歡看現金，所以要全部取成現金拿走，由於數額較大所以不能一次全部取走幾千萬，所以只能分批取，今天先取500萬（約新台幣2174萬元）。

不僅取錢，「sunwear」還因為上海銀行的服務態度，要求工作人員進行清點防止缺斤短兩(也就是人工或者點鈔機清點)，因為離櫃不負責。「sunwear」還給網友科普了一下，清點500萬並從櫃檯拿出來一共需要2個小時（兩個人+一台點鈔機）。最後，他用了幾個皮箱，裝著現金，開著勞斯萊斯走了。

▲▼上海網紅嗆銀行服務態度差，怒領3皮箱現鈔開勞斯萊斯載走。（圖／翻攝自微博）

▲最後，他怒領3皮箱現鈔開勞斯萊斯載走。（圖／翻攝自微博）

網友看到驚呼爽爆，「才知道原來500萬這麼多……」、「銀行服務態度都這樣，不過對有錢人也這樣出乎意料」。也有網友表示，銀行基層網點現在被內外壓榨得很厲害，但凡有個去處，一般人都不願呆著網點，他們不關心客戶，是因為對客戶好也不能有收益。

另據該網紅描述，「清點現金過程中還發生了一個插曲，該支行一名工作人員對著老人說『這麼大字你看不見嗎』，表示這種嘲諷反問的話都能說出口，更加肯定了對上海銀行服務水平的定義。」

隨後，他發布另一條微博怒斥，「你一旦對我不禮貌不客氣，我必然不會慣著你。因為我簽的一個協議留的銀行卡是上海銀行這個卡，剩餘的幾千萬還在路上，會在一兩個月能結清打給我。到時候我會轉走銷戶，就這樣了。」

目前，上海銀行暫未就此事作出回應。據悉，10月15日，大陸央行、銀保監會公佈評估認定的19家大陸國內系統重要性銀行，其中就包含上海銀行。

▲▼上海網紅嗆銀行服務態度差，怒領3皮箱現鈔開勞斯萊斯載走。（圖／翻攝自微博）

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