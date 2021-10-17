快訊／清晨18.7度！北北基6縣市豪大雨　入夜探最低溫

▲今北部、東半部易有雨。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

6縣市豪大雨！受到東北風影響，中央氣象局觀測，今天（17日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的18.7度。氣象專家吳德榮表示，今晚、周一清晨氣溫降至最低，空曠地區約可降至17度，台北市區可降至18、19度。

豪雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

大雨特報：桃園市、花蓮縣

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氣象局指出，東北風影響，易有短延時強降雨，今基隆北海岸、宜蘭縣地區及台北市、新北市山區及有局部大雨或豪雨，桃園以北地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局也對18縣市發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局說，今上半天迎風面的北部及東半部仍容易下雨，尤其新竹以北及宜蘭雨勢持續且明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，中午過後迎風面的降雨將逐漸減少，北台灣出現局部大雨或豪雨的機率降低，晚上之後剩下基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率仍較高；至於中南部較不受影響，整天大多為多雲的天氣，只有午後在南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，北部及宜花整天偏涼，氣溫介於20至25度，尤其桃園以北及宜蘭白天只有22、23度，至於其他地方早晚也偏涼，低溫約22至24度，高溫則可以來到27至30度。

氣象局預報，周一清晨東北風影響，清晨北台灣低溫約19至21度，其他地區低溫21至23度，空曠地區氣溫會再更低一些；周一白天至周二東北風減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

氣象局表示，周三、周四基隆北海岸、東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨：周五另一波東北風增強，周六東北風影響，北部及東半部地區水氣增、有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周一晨入秋以來最明顯的一波東北季風南下，天氣有感轉涼，北台秋意濃，北台灣白天約在20度左右，今晚、周一晨降至最低，空曠地區約可降至17度，台北市區可降至18、19度，應注意衣著調整。



吳德榮分析，周一上午起至周四上午東北季風略減弱，氣溫逐日微升，北台仍偏涼，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨的機率，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定、日夜溫差大；周四下午鋒面接近北部、東北部轉有局部雨。



吳德榮提醒，周五、周六鋒面影響、東北季風增強，冷空氣雖不如前波，但降雨影響範圍更大，北部、東北部及東部有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率，北台再略轉涼，南部雲量略增；此外，最新各國模式模擬顯示，未來一周在西北太平洋，除了日本東方遠海即將變性為溫帶氣旋的南修外，並無其他熱帶擾動發展的跡象。