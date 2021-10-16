火鍋店桌上「特殊白碗」好謎　網友全答錯！店員曝真正用途

▲火鍋店附上的斜口白碗，用途曝光！ （圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

今（16）日東北風抵達，苗栗以北、宜花地區將開始下雨，溫度一路下滑至19度，因此嗑火鍋最對胃！不過有男網友驚問，某次去火鍋店時，看見桌上有一個斜口小碗，「有人知道這是啥用途嗎？」文章曝光後，有網友胡鬧回應「怕你吃到沒錢，讓你去化緣」，對此有店員曝用途，讓人長冷知識了！



一名男網友在Dcard表示，日前跟朋友去吃火鍋，發現桌上有個謎樣的小瓷碗，由於碗口造型是斜切面，且朝上45度角，讓原PO越看越好奇，「第一次看到，不知道用途，有人知道這是做什麼的嗎？」

文章貼出後，底下網友歪樓一片，「怕你吃到吐讓你吐的地方」、「怕你吃到沒錢，讓你去化緣」、「櫃檯放牙籤的」、「撈湯渣渣的吧」、「很像放薄荷糖的」、「給貓吃飯的」。

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另有網友認真猜測，「飯碗？醬料碟？」「擺火鍋料吧」、「它是湯碗，不過火鍋店出現滿神奇的」、「 沾醬料的或放湯匙的吧」、「這不是放蔥的嗎」。

正解出爐，留言串中釣出幾位員工路過回應，「我在二鍋工作，是放蛋的」、「我在二鍋工作過～是用來放雞蛋的呦」、「前二鍋員工路過，這是放蛋的碗」、「這個是斜口碗，用途很多，可以用來放醬料、沙拉、雞蛋」。