獨／恐怖畫面曝！國5特斯拉自駕「睡到歪頭」　急按喇叭叫不醒

▲白色特斯拉駕駛行駛國道五號坪林交流道竟閉目養神，讓一旁車輛駕駛嚇壞。（圖／JAY提供）

記者黃宥寧／綜合報導

超危險！今（16）中午時段Jay與先生駕駛車輛行經國道五號坪林交流道，赫然發現隔壁同向隔壁車道一輛白色車斯拉Tesla Model 3，男駕駛竟將頭歪一邊閉目養神、雙手疑沒握住方向盤，緩慢前進，根本無視行車安全，讓夫妻倆嚇到急鳴喇叭提醒，卻見對方仍沒反應，稍早已報警處理，進一步釐清究竟是睡著還是身體不適。

Jay向《東森新聞雲ETtoday》表示，她與先生駕駛車輛行經國道五號坪林交流段南向進雪山隧道之前，看到要價160.9萬白色特斯拉SR男駕駛竟開啟「Autopilot系統」在睡覺，全身放鬆連頭都歪一邊，且雙手並沒放在方向盤上緩慢行駛，她見狀不斷請先生鳴按喇叭提醒，就怕發生意外，豈料不管怎麼鳴喇叭，對方仍沒發現，最後她只好撥打110報案。

最後Jay緊張向記者說，這名特斯拉駕駛明顯看起來是睡著，手也沒握著方向盤，她與先生因為過於擔心甚至還跟車了一小段，試著再以鳴喇叭提醒，卻都無法叫醒駕駛，稍早她也報警請國道警前往了解，同時她也擔心或許是駕駛身體不適。

倘若特斯拉該名駕駛是開啟自動駕駛功能，邊開車邊睡覺，屬危險駕駛行為，根據《道路交通管理處罰條例》規定，可開罰6000到2萬4000元。