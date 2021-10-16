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社會 社會焦點 保障人權

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

▲江姓阿北遭酒駕撞死。（圖／江子提供）

▲江姓阿伯在今年1月，遭蕭姓男子酒駕撞死。（圖／江子提供）

記者林彥臣／綜合報導

彰化一名蕭姓男子在今年1月，與為他慶生的友人在KTV飲酒狂歡至凌晨4點，隨後酒駕返家，在途中撞死一名晨跑63歲阿伯，但蕭男事發後一度失蹤，最後才到警局自首，經警方酒測酒測值為0.92毫克，蕭男坦承肇事時聲稱「沒想到會發生車禍致對方死亡」。彰化地院審理，認為蕭男符合自首要件，且一次付清賠償的360萬元給家屬，依公共危險罪、過失致死罪判處徒刑1年10月，緩刑4年，並提供100小時義務勞務。

判決書指出，蕭男（24歲）於今年1月10日在員林市闔家歡KTV參加友人為他舉辦的慶生趴，席間他飲用了約5罐啤酒，至凌晨4點多駕車離去，同日凌晨5點半他行經社頭鄉員集路3段時，竟超速該路段50公里速限，以時速近80公里速度撞擊同向正在路邊慢跑的江男，江男遭撞飛數公尺遠，連帽子都甩落一地，以致受有顱骨骨折、頸椎1至6節骨折、腦室出血等傷害，經送醫不治。

▲江姓阿北遭酒駕撞死。（圖／江子提供）

▲江姓阿伯晨跑的最後身影。（圖／江子提供）

警方到場後，卻沒有發現肇事車輛，隨後才有一名肇事者友人到場表示，蕭男會前往社頭分駐所自首，當警方回到分駐所後，果然發現肇事人車在所內。

蕭男經酒測後酒測值高達0.92毫克。他供稱，下班後直接開車去參加生日趴，「喝酒後覺得自己精神狀況還可以開車，自己的技術還可以，才開車上路」、「我沒想到會發生車禍致對方死亡」。

法官審理，認為蕭男酒駕致人於死事證明確，雖未於第一時間向警方坦承肇事者，但仍主動前往警局自首，尚符合自首要件，審酌，蕭男犯後已賠償被害人家屬360萬元，且一次給付完畢，被害人家屬亦表明同意原諒被告，因此量處以上其刑。

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