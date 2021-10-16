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民進黨立委鍾佳濱成立東港服務處　展現參選縣長決心

▲立委鍾佳濱成立東港服務處 。（圖／鍾佳濱成立東港服務處提供，以下同）

▲立委鍾佳濱成立東港服務處，左是前縣長曹啟鴻。（圖／鍾佳濱成立東港服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

立委鍾佳濱加速屏南地區參選佈局，今(16)日在海線最大票倉東港成立聯絡處，強調在縣府任職期間協助推動黑鮪魚文化觀光季、華僑市場改建等重大活動建設，強化與地方的連結。同時為展現參選決心，他也懸掛「有經驗選縣長」、「鍾佳濱選縣長」等看板，斬釘截鐵的破除不選的謠言。

▲立委鍾佳濱成立東港服務處 。（圖／鍾佳濱成立東港服務處提供，以下同）

▲立委鍾佳濱成立東港服務處 。（圖／鍾佳濱成立東港服務處提供，以下同）

鍾佳濱雖是民進黨三位角逐下屆縣長人選中唯一的區域立委，也是唯一在全縣南北兩區都有參選經驗的人，但因參選動作較小，看板少了許多，因此有關他將入閣退出縣長初選的謠言始終不斷，為此他除了加速腳步成立屏南聯絡處，也透過大型看板告知鄉親參選縣長的決心。

繼潮州、枋寮、林邊聯絡處後，鍾佳濱今日上午又成立東港聯絡處，後續還將成立新園、恆春等聯絡處。

▲立委鍾佳濱成立東港服務處 。（圖／鍾佳濱成立東港服務處提供，以下同）

▲立委鍾佳濱成立東港服務處 。（圖／鍾佳濱成立東港服務處提供，以下同）

前縣長曹啟鴻站台說，鍾佳濱擔任縣府秘書時襄助前縣長蘇嘉全開辦全國知名的黑鮪魚文化觀光季，其後擔任8年副縣長，不管是辦理黑鮪魚文化觀光季、協助華僑市場改建、興建東港公有停車場、舉辦大鵬灣國慶焰火、發展琉球觀光、辦理渡船碼頭改建等，都出力甚多，未來如能當選縣長，必能再帶動東港地區的觀光、產業與文化發展。

鍾佳濱感謝東港地區民眾的支持，讓他25年前有機會當選國大代表踏入政壇，25年來他又歷經縣府秘書、8年副縣長、6年立委，累積豐富施政經驗，他已經準備好了，足以擔任縣長重任。

鍾佳濱強調，他雖然起步較晚，但一步一腳印，憑著對縣政的了解及做事經驗，相信一定能夠獲得選民青睞，獲得第一名。

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