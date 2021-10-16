惡火奪城中城46命僅關5年　豆花阿姨點頭自認冤！男友說沒犯罪

▲城中城惡火46死，重嫌「豆花阿姨」黃姓女子羈押禁見。（圖／記者黃宥寧攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄城中城社區惡火造成46死，被認為涉有重嫌、外號豆花阿姨的黃姓女子，15日被裁定羈押禁見，她步出地檢署時認為自己相當冤枉。而郭姓男友則以6萬交保，看到記者不斷強調「我沒有犯罪。」根據目前刑法規定，黃女犯行最重將面臨5年刑責。

檢警調查研判，起火點位於一樓某骨董店後方的套房，套房郭姓男住戶與黃女為情侶關係，事發前一天深夜2人在套房發生爭吵，郭男負氣騎車離開，黃女則繼續和友人飲酒，在離開時疑似將檀香餘燼扔至垃圾桶，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，火勢瞬間一發不可收拾。

▲「城中城大火」涉案人郭男6萬元交保。（圖／記者陳以昇攝）

黃姓女子（豆花阿姨）15日複訊後被法院聲羈，法院裁准羈押禁見。她15日深夜11時許走出地檢署時，在數名員警的戒護下準備走上警車，過程中聽見媒體詢問「覺得自己自己有冤枉嗎」，她才2度點頭，但當媒體追問「覺得哪裡冤枉」時，卻不發一語直到上車離開。

郭姓男友則在15日晚間被法院裁定6萬元交保，他的家人晚間9時許前往地檢署交保，他步出大廳後面對媒體詢問相當低調，僅說自己沒有喝酒，沒有與女友吵架。

有律師分析，依目前媒體報導內容，嫌犯可能涉及《刑法》第173條第2項的「失火燒燬現供人使用之住宅罪」，第276條的「過失致人於死罪」，第284條的「過失傷害罪」，因為是1個行為同時觸犯多罪，從重判刑最高是過失致死罪的5年以下有期徒刑。