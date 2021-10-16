豆花阿姨背46命！移送擠警車「我坐進去一點」　2度表達冤屈

記者趙蔡州、陳以昇／高雄報導

高雄鹽埕城中城大火46死，檢警查出一名黃姓女子（豆花阿姨）涉有重嫌，15日複訊後向法院聲羈，法院裁准羈押禁見。黃女15日深夜步出地檢署時，聽見媒體詢問「覺得自己自己有冤枉嗎」，她才2度點頭，但當媒體繼續追問時，她卻保持沉默直到上車。

▲城中城46死，黃女被裁定羈押禁見，移送至女子監獄。（圖／記者陳以昇攝）

法院裁定黃女羈押禁見後，她15日深夜11時許走出地檢署時，在數名員警的戒護下準備走上警車，過程中聽見媒體詢問「覺得自己自己有冤枉嗎」，她才2度點頭，但當媒體追問「覺得哪裡冤枉」時，卻不發一語直到上車離開。

▲法院晚間裁定羈押後，同樣是6名員警戒護，她在過程中也相當配合，坐上警車時還說「我坐進去一點」。（圖／記者陳以昇攝）

由於事涉46條人命，就怕有家屬到場情緒激動，為保護嫌疑人安全，警方15日上午移送黃女時，罕見出動6名員警戒護，晚間裁定羈押後，同樣是6名員警戒護，她在過程中也相當配合，坐上警車時還說「我坐進去一點」。

黃女16日凌晨0時許抵達高雄第二監獄，整個過程態度相當配合，不過面對媒體拍攝，大喊了一句「好了，別再錄了啦（台語）」，最後在數名員警的戒護下，走進監獄。

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