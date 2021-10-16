城中城大火釀死　土耳其搜救團AKUT中文貼文為高雄加油

▲ AKUT以中文貼文為高雄加油。（圖／AKUT）
文／中央社台北15日電
「願逝者安息，傷者早日康復。高雄加油！」與台灣關係深厚的土耳其伊斯坦堡志工團體「搜救協會」AKUT今天在官方推特和臉書帳號以中文發文，就高雄社區大火釀成不幸，對台灣表達關懷。
發文內容並張貼土耳其和中華民國國旗，彰顯患難與共的情誼。
高雄鹽埕區「城中城」社區昨天凌晨惡火帶走46條人命，41人輕重傷。「搜救協會」（AKUT）傍晚在社群媒體平台上的發文並以土文寫著：「針對南台灣高雄巿的火災，我們與總是對人伸出援手的台灣人民同感悲痛。祈願罹難者家屬堅毅、傷者早日康復。」
願逝者安息，傷者早日康復。高雄加油！— AKUT (@AKUT_Dernegi) October 15, 2021
Tayvan'ın güneyindeki Kaosiong kentinde yaşanan yangınla ilgili olarak bizlere her zaman yardım elini uzatmış olan Tayvan halkının acısını paylaşıyoruz. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/awU0fwci5Z
AKUT是「搜救協會」（Arama Kurtarma Dernegi）的簡稱，這個志工團體1999年曾派17名隊員參加921地震的土耳其救難隊，地震隔天抵達台灣，並於震後50小時，在倒塌的彰化縣員林鎮龍邦富貴名門大樓瓦礫堆下救出一名住戶。
土耳其東部艾拉齊省（Elazig）去年1月24日發生規模6.8強震，造成41人喪生、逾1600人受傷。許多台灣民眾感念土耳其救難隊1999年不遠千里火速馳援，紛紛透過社群媒體呼籲「現在該換我們來支持土耳其」。
「報恩效應」瞬間發威。就在AKUT動員數以百計志工和多隻搜救犬進行搜救之際，AKUT的捐款帳戶同時湧入大批來自台灣的捐款，使台灣成為土耳其之外最主要捐款來源國。
AKUT當時就曾在臉書和推特帳號用中文和土耳其文發文，強調「感謝我們遠方的朋友們」，當時AKUT也貼出兩國國旗彰顯情誼。（編輯：林憬屏）
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